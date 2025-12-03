Две домашни рецепти за меки устни и копринена кожа през зимата

С падането на температурите и нахлуването на по-хладните есенни ветрове, може да забележите, че някои части от тялото ви изсъхват, а именно кожата ви и особено лицето, тъй като това е частта, която обикновено покриваме най-малко. Най-лошото е факторът „сухи устни“ – както може би вече знаете твърде добре, напуканите, груби устни са основен елемент при по-ниски температури.

Е, ще ви изненадаме, като ви разкрием, че в съставките от собствената ви кухня може да се крие спасението. Спестете трудно изкараните си пари и избягвайте конвенционалните балсами за устни, които се намират в магазина – ще спестите пари и ще избегнете много химикали и консерванти.

За повечето мехлеми ще ви е необходима маслена основа. Един от фаворитите за много хора е доброто старо кокосово масло. Известно със своите хидратиращи свойства, тази чудна смес е вкусна и е напълно нетоксична.

За кокосово масло най-добре да изберете нерафинирано органично, може да е малко по-скъпо, но повярвайте всичко, от което се нуждаете, е малко количество за мехлема за устни и то е достатъчно за дълго. Ако отделите едно бурканче само за устни, то би трябвало да ви стигне през есента, зимата и евентуално след това, в зависимост от честотата на употреба.

Ето само няколко идеи за вашите мехлеми:

За бистър мехлем смесете две части кокосово масло с една част екстракт от ванилия.

За малко по-тъмен вид, смесете две части кокосово масло с една част екстракт от череша.

За хладно зимно усещане, комбинирайте две части кокосово масло с една част масло от мента.

Ако вече ви липсва лятото, смесете две части кокосово масло с една част екстракт от портокал.

Можете да смесите съставките в едно малко бурканче, което да нося със себе си за незабавни решения при сухи устни. Обикновено можете да намерите стъклени буркани с няколко различни размера в местния магазин за био продукти или магазин за домашни потреби.

Скраб за тяло с подправки

Домашно приготвените ексфолианти за тяло са най-добрите подаръци за празниците. Те са евтини, лесни за приготвяне и кой не обича добър захарен ексфолиант? Този конкретен скраб е идеален за сезона, защото е ароматизиран с един от любимите ви аромати на есента и зимата.

Най-вероятно ще имате всички необходими съставки за този скраб в шкафа си. Не са необходими много компоненти... само 4! Приготвянето му отнема буквално две минути, а тази рецепта е достатъчна, за да напълни два малки буркана. Сложете етикет и завържете малко канап или панделка около него и ще имате лесен, евтин и супер вкусен коледен (или друг празничен) подарък!

Този скраб ще остави кожата ви копринено гладка и с божествен аромат. Просто бъдете внимателни, когато го използвате, тъй като съдържа масло и може да направи ваната ви малко хлъзгава.

Също така, вкусният аромат, който ще се задържи върху кожата ви след употреба, може да накара другите да предположат, че имате вкусен десерт във фурната си или пъхнат в чантата ви, ако не сте си вкъщи.

Необходими съставки:

1 1/4 чаша кафява захар

1 супена лъжица подправка по ваша преценка и предпочитание

1/4 чаша лек зехтин (не екстра върджин) или 1/3 чаша омекотено кокосово масло

1/2 чаена лъжичка екстракт от ванилия

Инструкции за приготвяне

В купа за смесване разбийте заедно кафявата захар и подправката, която сте избрали. Добавете олиото и екстракта от ванилия към захарта и разбъркайте, докато се смесят. Ако използвате кокосово масло, смесете го с кафявата захар в купата на миксер с приставка за бъркалки.

Съхранявайте в 1 среден буркан или два малки буркана с капаци. Може да се съхранява няколко месеца на стайна температура.

Без значение какви точно подправки и масла сте избрали, с тези две рецепти ще спестите пари, ще си спестите добавените химикали и ще хидратирате устните и тялото си през цялата есен и зима.

