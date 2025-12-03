"Изгрев може!": Кметът д-р Делян Георгиев подсигури сметопочистването на столичния район с 5 нови камиона (СНИМКИ и ВИДЕО)

Кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев даде началото на сметопочистването в условията на кризисна ситуация. "Криза с боклука в район "Изгрев" няма да има, точка! Като кмет, няма да позволя кварталите ни да затънат в отпадъци и то по празниците! "Изгрев" ще "удържи фронта" спокойно, докато Столична община, която пряко отговаря за чистотата на града, успее да излезе от кризата и да възстанови ритмичността на комуналните услуги", каза той.

Пред Actualno.com д-р Георгиев потвърди, че районната администрация е направила всичко необходимо в една доста трудна и тежка ситуация. Той допълни, че "голяма част от техниката в страната е изчезнала, но успяхме да подсигурим техника повече, отколкото дори на нас е нужна“. Имаме пет големи специализирани камиона, които са предостатъчни - това е техника, която може да поеме спокойно целия район, заяви Георгиев и каза, че до момента районът е бил обслужван с три товарни автомобила, в момента са пет напълно изправни, напълно екипирани, с шофьори.

Още: "Район "Изгрев" реши проблема с недостига на места в детските градини": д-р Делян Георгиев пред Actualno.com

"Това са камиони, които районната администрация подсигури, на базата на мои лични контакти. Не беше никак лесно, но в крайна сметка днес сме тук", подчерта Георгиев.

"Доволен съм, че съкварталците ни няма да изпаднат в положението на другите райони, че планът ми за овладяване на кризата работи ефективно и ще дадем нагледен пример за това. В "Изток", "Изгрев"'и "Дианабад" ще преминем през трудностите без напрежение, раздаване на чували, ръкавици, доброволчески акции и затрупани с отпадък квартали, помагайки на София да пренасочи освободения от нас ресурс към останалите засегнати райони. Това е нашият скромен "подарък" за софиянци", обясни още той, цитиран от репортер на Actualno.com на място.

Още: Кметът на район „Изгрев“: Имам адекватно и справедливо решение на кризата с презастрояването

Дейността се поема изцяло от районната администрация, което ще позволи сметосъбирането и сметоизвозване да се извършват регулярно, безпроблемно и с нормално темпо. Има и предвидено нужното финансиране от "Московска" 33.

Още: Д-р Делян Георгиев, кмет на район "Изгрев": Спряхме презастрояването в "Изгрев", само тук ще има места за всички деца в детските ясли и градини

Стараем се да не допускаме кризисна ситуация с отпадъците в "Слатина", "Подуяне" и Изгрев", каза във вторник в Столичната община заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. От 1 декември е въведена временна организация на сметосъбирането в трите района, т.нар. Зона три. Мярката бе наложена поради изтичане на договора със сметопочистващата фирма "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. Целта на мярката е да гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, казаха от Общината.

Снимки: Ивайло Илиев, Видео и монтаж: Преслав Гинов