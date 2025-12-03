Лайфстайл:

Пленкович изглежда адвокатства на Северна Македония за ЕС

03 декември 2025, 14:30 часа 186 прочитания 0 коментара
Пленкович изглежда адвокатства на Северна Македония за ЕС

„Може би е време някой друг да се присъедини след Хърватия. Този път можем да усетим политическата воля в изпълнителната власт на ЕС, дори в повечето държави членки, дори в големите, че може би е време някой друг да се присъедини след Хърватия, която се присъедини на 1 юли 2013 г.“, заяви днес в Загреб хърватският премиер Андрей Пленкович, добавяйки, че е възможно решение до 2030 г., ако някои кандидати са технически готови, пише "Макфакс".

Той не назовава конкетно Република Северна Македония, той е отразен изчерпателно в македонските медии, което изглежда като своеобразна подкрепа за югозападните ни съседи, които обаче не са изпълнили ангажимента си пред Европа за вписване на македонските българи в конституцията си.

Черна гора е лидер

Комисията би искала да отвори преговорни клъстери с Украйна и Молдова до края на тази година. Държавите членки обаче решават това единодушно. Засега такова единодушие няма, защото Унгария категорично се противопоставя на членството на Украйна в Съюза, анализират медиите.

Хърватският премиер припомни, че има две групи страни кандидатки: Украйна и Молдова в едната група и страните от Югоизточна Европа и Западните Балкани в другата, и посочи Черна гора като лидер. „Мисля, че бихме могли, ако успеят да бъдат технически готови, да имаме политическо решение за някои преди 2030 г.“, каза Пленкович. ОЩЕ: Нямаме нови условия към Скопие: Премиерът обяви какво очаква от Северна Македония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Хърватия Андрей Пленкович Северна Македония
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес