Пленкович изглежда адвокатства на Северна Македония за ЕС

„Може би е време някой друг да се присъедини след Хърватия. Този път можем да усетим политическата воля в изпълнителната власт на ЕС, дори в повечето държави членки, дори в големите, че може би е време някой друг да се присъедини след Хърватия, която се присъедини на 1 юли 2013 г.“, заяви днес в Загреб хърватският премиер Андрей Пленкович, добавяйки, че е възможно решение до 2030 г., ако някои кандидати са технически готови, пише "Макфакс".

Той не назовава конкетно Република Северна Македония, той е отразен изчерпателно в македонските медии, което изглежда като своеобразна подкрепа за югозападните ни съседи, които обаче не са изпълнили ангажимента си пред Европа за вписване на македонските българи в конституцията си.

Черна гора е лидер

Комисията би искала да отвори преговорни клъстери с Украйна и Молдова до края на тази година. Държавите членки обаче решават това единодушно. Засега такова единодушие няма, защото Унгария категорично се противопоставя на членството на Украйна в Съюза, анализират медиите.

Хърватският премиер припомни, че има две групи страни кандидатки: Украйна и Молдова в едната група и страните от Югоизточна Европа и Западните Балкани в другата, и посочи Черна гора като лидер. „Мисля, че бихме могли, ако успеят да бъдат технически готови, да имаме политическо решение за някои преди 2030 г.“, каза Пленкович. ОЩЕ: Нямаме нови условия към Скопие: Премиерът обяви какво очаква от Северна Македония