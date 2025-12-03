Обявиха цените на картите за ученици и студенти в евро

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха колко ще струват картите за учащи - ученици, студенти и докторанти, от 1 януари 2026 г., когато България приема еврото. От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента, посочват от ЦГМ.

Ето колко ще се плаща

Месечна карта за всички линии ще струва 7.50 евро при стара цена от 15.00 лв.

Месечна карта за една наземна линия - 3.50 евро при стара цена от 6.90 лв.

Месечна карта за метро - 4.60 евро при досегашна цена от 9.00 лв.

От ЦГМ посочват, че предстои да престават информация за новите цени за другите категории пътници.

