Руското правителство е решило, че изграждането на Северносибирската железница, чиято стойност се оценява на поне 50 трилиона рубли, е твърде скъпо и непрактично, съобщи "Комерсант". Строителството на жп линията трябваше да свърже Транссибирската железница със Северния морски път и да осигури алтернативен маршрут до Китай за износ на суровини от Сибир, като например въглища от Кузбас.

Въгледобивните предприятия многократно са се оплаквали, че сегашният капацитет на източния участък от Транссибирската железница възпрепятства износа на въглища за Китай и други азиатски страни.

Проектът за Северносибирската железница беше включен в Стратегията за социално-икономическо развитие на Сибирския федерален окръг на Русия до 2035 г. Проектът беше обсъждан за първи път през 2008 г.

Сега той е изоставен заради високата си цена и трудните геоложки условия, пише руският ежедневник. Очевидно парите от бюджета на Руската федерация, които се насочват основно за войната срещу Украйна, не достигат за икономическото развитие на страната. И това е поредното доказателство, че руската икономика е поставена изцяло на военна основа. Припомняме, че през следващата 2026 г. Русия е заложила в бюджета си да похарчи рекордните 167 млрд. долара за военни цели.