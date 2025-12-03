Парламентът позволи изтеглянето на "единствения възможен бюджет" за догодина

Единодушно с 201 гласа "за" депутатите одобриха решение, с което позволява оттеглянето на проектобюджета за 2026 г., както и на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, въпреки че последните два вече бяха приети на второ четене.

Това стана след като Министерският съвет предложи депутатите да гласуват изтеглянето на бюджета, определян до преди дни от управляващите като "единствения възможен". Решението на кабинета беше взето на извънредно неприсъствено заседание във вторник – часове след многохилядните протести в София, Пловдив и други градове, на които граждани поискаха оттеглянето на бюджета и оставка на правителството.

По правилник проектозакони, приети на първо четене, могат да бъдат оттегляни само след решение на парламента. Поради това във вторник (2 декември) Костадин Ангелов (ГЕРБ), Драгомир Стойнев (БСП) и Тошко Йорданов (ИТН) внесоха проект на решение за оттеглянето им – само няколко часа след като правителството вече беше обявило своето намерение. Още: "Ще се съобразим с исканията на площада!": Борисов с видео за младите протестиращи в Инстаграм и нито дума за оставка

Дебатът

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов определи проектобюджета като "най-лошия от десетилетия" и "ужасен". Според него в документа липсват реални социални политики, а са заложени само разхищения, но въпреки това управляващите са били готови да го прокарат със сила. По думите му оттеглянето е станало неизбежно под натиска на протестите: "Оказа се, че страхът от хората е по-голям от страха от Пеевски."

След оттеглянето на проектобюджетите управляващата коалиция ще трябва да постигне вътрешно съгласие, както и разбирателство с работодателските организации и синдикатите, за да се уточнят компромисите в новия бюджет за 2026 г. Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

По предварителна заявка на лидера на ГЕРБ и мандатоносител Бойко Борисов се очаква от окончателния вариант да отпаднат увеличението на данък "дивидент" от 5% на 10%, както и идеята за задължителен лицензиран софтуер (СУПТО) за търговците. Предвижда се и по-умерено повишение на осигурителните вноски – с 1% вместо първоначално заложените 2%.