Българка развежда Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович

Ана Иванович е подала молба за развод от световния шампион Бастиан Швайнщайгер след девет години брак, след като по-рано тази година се появиха информации за раздялата им. Иванович и Швайнщайгер бяха една от най-известните двойки в спортния свят благодарение на успехите си в съответните области и се ожениха сред бурни медийни реакции във Венеция през 2016 г.

Снимка: Getty Images

Двойката се запознава през 2014 г., по време на дългия престой на бившия германски национал в Байерн Мюнхен. Швайнщайгер преминава в Манчестър Юнайтед година по-късно, през 2015 г., когато Иванович започва да приключва блестящата си тенис кариера. Сватбата им се състоя през юли 2016 г., а Иванович, която спечели Ролан Гарос през 2008 г., се оттегли от тениса през декември 2016 г.

Представителят на Иванович, Кристиан Шерц, обяви през юли, че двойката се разделя поради "непреодолими различия". Според BILD, Иванович официално е подала молба за развод през ноември в Окръжния съд в Мюнхен. Тя е подала и молба за издръжка на децата в Палма де Майорка, където живее с тримата си сина – Лука, Леон и Тео. Най-малкият им син е роден през 2023 г.

Дълбока криза и "българска следа"

Източник: Ana Ivanović/Instagram

Daily Mail Sport съобщи през април, че двойката е в "дълбока криза" поради напрежението в брака им, причинено от разликите в начина им на живот. Тъй като Швайнщайгер трябва да пътува често заради различните си ангажименти като коментатор, се смята, че Иванович прекарва повече време в родната си Сърбия, където семейството ѝ в Белград ѝ помага да се грижи за децата.

Последната публична поява на Швайнщайгер и Иванович беше по време на Laver Cup през септември миналата година, когато турнирът се проведе в Берлин. Двойката сподели в Instagram снимка, на която се вижда как посещават коледен базар по-късно същата година, но след това новините за семейния им живот станаха редки. През юни германски медии съобщиха, че Швайнщайгер е бил видян да целува предполагаемата си нова приятелка, която се смята, че познава чрез децата им, които ходят в едно и също училище.

Източник: Ana Ivanović/Instagram

Жената, която в германската преса е наричана само "Силва", е българка и е пътувала с 40-годишния мъж до Майорка, след като се смята, че двойката е прекарала почивка заедно в Мароко. BILD съобщи, че връзката им продължава от лятото на 2024 г.

Статия в германското списание "Bunte" твърди, че Иванович първоначално е била готова да прости на Швайнщайгер заради семейството им, но е прекъснала връзката си с него, след като бившият футболист ѝ е казал, че иска да "живее свободно".

