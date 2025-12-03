Директор в ЦСКА: Създаваме нещо модерно и европейско, стадионът върви с отлични темпове

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров бе един от представителите на ръководството на клуба, които присъстваха на откриването на новия магазин на „армейците“ в центъра на София. Бившият национал на България говори пред медиите като сподели, че в момента „червените“ създават нещо модерно и европейско. Той също така коментира и изграждането на стадион „Българска армия“.

Александров бе категоричен, че всичко около реконструкцията върви по план и с отлични темпове. Той допълни, че в ЦСКА се стремят да бъдат максимално прозрачни и да запознават „червената“ общност с всичко случващо се в клуба.

„Многото работа дава своите плодове“

„Създаваме нещо модерно и европейско, както правят големите европейски отбори, смятам, че даваме добър пример и основи за всеки следващ клуб, който иска да гони цели в Европа. Искаме да създадем общност, нещо повече от фен магазин. Целта ни е нашите фенове да не се чувстват като потребители, а като хора, които идват да прекарат време в място, което чувстват като свой дом“.

„Стадион „Българска армия“ ще има собствен феншоп, не по-малко впечатляващ. Нещо, което тук започваме, ще продължим и развием нашия ретро кът. Има неща, които още не мога да ви кажа. Имаме ретро колекция за българския футбол, хората ще могат да се любуват, имаме персонализирани продукти. Имаме фото будка, доста ефектна. Смея да твърдя, че това тук е доста специално“.

„Всичко е наред, гледаме да сме максимално прозрачни, не смятам, че има нещо, което обществеността и медиите да не са запознати. Това ни е целта от първия ден, повече хора да са наясно. Стадионът върви с отлични темпове, нямаме никакви проблеми. Многото работа дава своите плодове“, обясни Михаил Александров.

