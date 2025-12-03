Спорт:

Заради гръцките фермери: Затвориха ГКПП “Кулата“

03 декември 2025, 14:40 часа 171 прочитания 0 коментара
Заради гръцките фермери: Затвориха ГКПП “Кулата“

Преустановено е преминаването през граничния преход “Кулата“ от българска страна, предава БТА.

В района има засилено полицейско присъствие. Образува се опашка от леки коли и тежкотоварни автомобили.

За БТА шофьор на един от камионите каза, че е разговарял с полицаи, които са му обяснили, че не е възможно да премине границата заради протеста на гръцките фермери.

Още: Призрак от миналото: Гръцките фермери пак блокират границата с България

По-рано гръцки медии съобщиха, че протестът на гръцките земеделски производители и животновъди се разраства с нови пътни блокади, които се подсилват с трактори и друг вид селскостопанска техника. По информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ в района на Тесалия, Централна Гърция, по пътищата вече са разположени над 4000 земеделски машини, а от днес в областта има и нова пътна блокада край град Трикала

Още: Гръцките фермери се завръщат: Готвят мащабна парализираща блокада

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Остават блокирани и редица главни пътища – магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главният път E65 при Кардица, магистралата Егнатия при Комотини и др. На тези места властите са осигурили алтернативни обиколни маршрути.

Протестиращите земеделци от Серес, Северна Гърция, обявиха намерение днес по обяд да блокират и граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България.

Още: Гръцките фермери пак блокират пътища, засега символично

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ГКПП Кулата гръцки фермери затворени граници фермерски протест
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес