Предколедно: Съюзници от НАТО купуват още оръжия от САЩ за Украйна за над 1 млрд. долара

Пет съюзника от НАТО потвърдиха на 3 декември нови покупки на американско отбранително оборудване за Украйна в рамките на Приоритетния списък с нужди на Украйна (PURL). Инициативата PURL, стартирана по-рано тази година, дава възможност на членовете на Алианса да закупят модерно оръжие от САЩ за Киев. По време на среща на външните министри на съюзниците в Брюксел бяха обявени два съвместни пакета по PURL, всеки на стойност 500 милиона долара.

Германия, Норвегия, Полша, Нидерландия и Канада помагат

Eдиният e съфинансиран от Германия, Норвегия и Полша, а другият – от Германия, Норвегия и Нидерландия.

Отделно от това канадският външен министър Анита Ананд заяви, че страната ѝ също ще дари около 200 милиона долара по инициативата. Така общата сума от днес набъбва до 1,2 милиарда долара.

Руският диктатор Владимир Путин „все още не е показал реална готовност за преговори“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул в Берлин на 3 декември, преди да замине за Брюксел. „Ето защо поддържаме натиска върху Русия и - като съюзници в НАТО - възнамеряваме да го увеличим още повече".

Приносът на Германия към предстоящите пакети възлиза на около 200 милиона долара, а Норвегия ще дари 500 милиона долара. Нидерландия потвърди своя принос от 290 милиона долара по-рано тази седмица, като отбеляза, че той ще включва ракети за системи за противовъздушна отбрана на Украйна и за изтребителите F-16.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че до края на тази година Киев ще получи оръжие на стойност до 5 милиарда долара в рамките на инициативата PURL.

Великобритания и Ирландия също с пакети за Украйна

Обединеното кралство обеща допълнителни 10 милиона лири (13 милиона долара) за енергийна подкрепа на Украйна.

Междувременно Ирландия каза, че ще предостави на Украйна нов пакет от несмъртоносна военна помощ на стойност 100 милиона евро. От началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. Дъблин е предоставил финансова помощ на Киев в размер на над 340 милиона евро, включително 166 милиона евро за несмъртоносна военна помощ. Допълнителни 25 милиона евро ще бъдат предназначени за енергийната инфраструктура на Украйна.

Европейските министри се срещат в Брюксел, за да потвърдят подкрепата си за Украйна, въпреки че американският държавен секретар Марко Рубио пропуска заседанието и изпраща вместо себе си своя заместник.

„Това, което виждаме, е, че Путин не е променил курса си. Той натиска по-агресивно на бойното поле“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна пред репортери в Брюксел, цитиран от Kyiv Independent. „Доста очевидно е, че той не иска никакъв мир".

Срещата на НАТО на 3 декември ще включва и разговори с украински официални лица, като се очаква преговарящите от Киев да информират европейските съветници по националната сигурност за текущото състояние на мирните преговори