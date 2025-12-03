Ерата след Кьовеши: Кандидатите за нов европейски главен прокурор обявиха как ще защитават парите на ЕС

Комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент изслушаха на 3 декември четиримата кандидати за поста ръководител на Европейската прокуратура (EPPO). Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия), Андрес Ритер (Германия) и Емилио Улед (Испания) представиха своята визия за органа, който трябва да спира престъпления, свързани с финансови средства на ЕС.

Всички кандидати са прокурори, а Машл-Клаузен и Ритер вече работят в централния офис на Европейската прокуратура - те са представители на своите страни.

Избраният впоследствие европейски главен прокурор ще оглави институцията, след като мандатът на настоящия ръководител Лаура Ковеши изтече на 1 ноември 2026 г. Наследникът ѝ ще е с мандат от 7 години, ще организира работата и ще ръководи дейността на независимата прокуратура на ЕС. Нужно е решение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, за да се утвърди официално всеки избор.

Стефано Кастелани - италианецът, който е работил срещу мафията

Стефано Кастелани, който е работил като прокурор в продължение на 25 години, припомни, че в първите години на кариерата си в Италия е бил назначен за член на антимафиотския отдел – затова за него е важно да „култивира“ култура на координация, да споделя информация с другите разследващи и да използва всички нужни международни инструменти. След това е бил в отдела по икономически и финансови престъпления и е имал възможността да работи като стажант в Евроюст. Оттам е научил друг ценен урок – че прокурорският капацитет е свързан с „улесняването на сложностите“. През 2021 г. Кастелани е бил назначен за европейски делегиран прокурор и заместник на европрокурора, излъчен от Италия. В тази роля е участвал в децентрализирането на Европрокуратурата, в организирането на работата на прокурори, съдии и съдебна полиция.

„Винаги съм бил на първа линия. Прокурорската работа изисква тези три много важни качества – независимост, кураж и скромност. Човек трябва да е независим, за да може всички в съдебното производство да бъдат третирани справедливо. Трябва човек да е и смел, за да изкристализира важната истина, да даде отпор на насилие и на заплахи. От друга страна, човек трябва да е скромен, непрекъснато да анализира своите действия и решения. Моят опит ме убеди, че мога да кандидатствам за позицията на европейски главен прокурор. Моето желание е да се боря в името на справедливостта. Искам да укрепя европейския проект чрез своите дейности“, каза той.

Снимка: europarl.europa.eu, скрийншот

Според него основните предизвикателства са борбата срещу организираната престъпност и защитата на икономиката на Европейския съюз. „Също така смятам, че една обща прокурорска система и работа с европейските съдии е правилната посока. Искам обаче да мога да дам и конкретни предложения за Европейската прокуратура. Това е една от най-младите европейски агенции, затова бих казал, че прокуратурата е допълнение към съдебната система, което е много важно. Тя е като лястовичка, която лети към пролетта, и бих искал Европейската прокуратура да лети към истината в ЕС“, заяви Кастелани.

Ингрид Машл-Клаузен - австрийката, която иска да замразява активи

Представителката на Австрия Ингрид Машл-Клаузен заяви, че нейната визия е Европейската прокуратура да стане толкова ефективна, така че престъпниците да разберат, че няма смисъл от престъпления, и гражданите да спазват правилата, които се отнасят до плащане на мита, на данъци, на ДДС.

"Искам да има равнопоставеност за всички честни граждани и бизнеси. За тази цел имаме нужда от ефективна Европейска прокуратура, която да отговаря на изискванията на високите технологии. Аз съм представител на Европейската прокуратура от моята страна и заедно можем да положим основите на една силна Европрокуратура, на една категорична борба срещу организираната престъпност", заяви тя.

По думите ѝ, Европрокуратурата на бъдещето трябва да се гради с „консолидация, сътрудничество и комуникация“. По отношение на консолидацията посочи, че иска да надгради работата на настоящия главен прокурор, да донесе повече последователност в действията на Европрокуратурата, особено що се отнася до замразяването на активи. Тя настоява органът да има по-голям капацитет за замразяване на активи в целия ЕС и възможностите за конфискация и възстановяване на средства да станат по-ефективни.

Снимка: europarl.europa.eu

Машл-Клаузен сподели визията си да координира по-добре Евроюст, ОЛАФ и Европрокуратурата – да има тясно сътрудничество с органите, които се борят срещу прането на пари. Тя заговори за сътрудничество с националните органи, с полицията, с митническите власти. „Целта е да се даде възможност на националните органи да бъдат подкрепени, но и обратно – те да подкрепят Европейската прокуратура (...) Сигурна съм, че с единен европейски отговор Европейската прокуратура ще е по-добра в борбата срещу организираната престъпност. Това ще направи Европа по-сигурна за живеене“, смята австрийската представителка.

Тя настоява да се направи Европрокуратурата „по-видима“ – така, по думите ѝ, фирмите ще си плащат митата и ДДС, ще се използват „правилно“ европейските средства. Тя акцентира върху нуждата от комуникация между централния офис и останалите офиси на Европрокуратурата.

Емилио Улед - испанецът, който иска да увеличи отчетността на Европрокуратурата

Испанският представител Емилио Санчес Улед поиска ефективна и успешна служба – „нито повече, нито по-малко“. „Мисля, че имам и опита, и уменията – 30-годишен опит като прокурор, повечето от тези години са посветени на борбата с корупцията и финансовите престъпления. Работил съм в Брюксел, в ОЛАФ, знам как да преговарям с тях, знам как да говоря с Европейския парламент, как да плувам в европейските води“, изтъкна той.

„Първо, смятам, че трябва да увеличим отчетността на Европейската прокуратура. Независимост тя има, но се тревожа от това, че тя не дава достатъчно отчет от своята работа. Второ, да се използва огромният потенциал на прокуратурата да събира, обработва и споделя информация – това е особено важно за борбата с организираната престъпност. Знам обаче границите, които не трябва да прекрачваме. Не искам Европейската прокуратура да става някаква разузнавателна служба. Европейската прокуратура трябва да има последователна процедура", посочи Улед.

Снимка: europarl.europa.eu

"Трябва да сътрудничим със страните членки. Има напрежение – това е нормално, но трябва да влезем в нов етап на сътрудничество и съм убеден, че съм способен да направя това. Трябва да приспособим Европейската прокуратура към новата архитектура на борба с измамите, разследванията и административните дейности да бъдат съчетани по-добре, да имаме по-ясен поглед върху правните ограничения, които Регламентът ни дава – правните граници, в които трябва да се придържаме. Трябва да преразгледаме и вътрешните процедури, и този Регламент“, заяви Улед и каза, че би искал да започне „нов етап“ в работата на Европрокуратурата.

Испанецът е единственият кандидат, който идва отвън - не е бил част от структурите на EPPO.

Андрес Ритер - германецът, готов да открие слабите места на Европрокуратурата

Андрес Ритер - европейският прокурор, излъчен от Германия - припомни, че е прокурор от почти 30 години, като в този период е работил срещу почти всички категории престъпност. „Имал съм всякакви отговорности, включително и управленски. Имах честта да бъда и заместник-главен европейски прокурор. В началото имах само частично усещане за голямата задача, която предстои. След като започнахме да работим през юни 2021 г., влязохме в нови измерения. Няколко месеца по-късно имахме дела по всички наши правомощия, в почти всички държави. До ноември вече имахме първата осъдителна присъда. Никой не очакваше, че ще стигнем до случай №1000 толкова бързо, но тук не става дума само за обем. Имахме резултати, с които създадохме нова практика – огромни разследвания за измами с ДДС на стойност 3 милиона евро (случая „Моби Дик“, бел. ред.), случая „Калипсо“. Тези дела показват, че Европейската прокуратура е уникален орган, който работи в трансграничен порядък, съгласува дейностите между държавите членки и защитава финансовите интереси на ЕС като никоя друга институция", смята Ритер.

Снимка: europarl.europa.eu, скрийншот

"Моето предложение е да надградим тази база, да бъдат подкрепени принципите на независимост, екипна работа, спазване на основните права. Идеята, която ще приемем, е да проследим всяка празнота, всяка слаба брънка от веригата. Контактът между EPPO, Евроюст и преговорите за следващата многогодишна финансова рамка са важни. Имаме всичко необходимо, за да се справим с предизвикателствата", каза Ритер.

Чрез европейските системи за правосъдие, по думите му, може наистина да се защити върховенството на правото. "С Европол имаме обща стратегическа визия, с ОЛАФ ще доведем партньорството на следващо ниво, с Евроюст имаме споделени приоритети - борба с организирана престъпност чрез всички средства. И накрая, с подкрепата на ЕП и ЕК ние ще можем да увеличим средствата в европейския бюджет с конфискуване на незаконно набраните средства", посочи той.

Ролята на европейския главен прокурор, по думите му, е един от най-трудните постове. Работата в сложна организация с 24 различни национални правни култури, обединена в една-единствена мисия, изисква много „гъвкавост“ и „устойчивост“. Ритер каза, че познава много добре материята на Европейската прокуратура.

Българските членове на комисията LIBE, която изслушваше кандидатите, са Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ), Кристиан Вигенин (С&Д/БСП), Никола Минчев ("Обнови Европа"/"Продължаваме промяната"), Петър Волгин (ЕСН/"Възраждане").