Голям църковен празник иде утре, 14 септември, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

На 14 септември Православната църква един от 12-те големи християнски празници - Въздвижение на Кръста Господен, известен още като Кръстовден. Той е посветен на две важни събития, свързани с Кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Това е откриването на Кръста, което се случва през IV век благодарение на усилията на Света Елена (майка на Константин Велики) и след това, три века по-късно, император Ираклий спасява светинята от „персийски плен“.

Въздвижение на Светия кръст: традиции и обичаи на празника

Предците ни са казвали: „На Възнесение топлината ще се отдръпне, а студът ще се настъпи. На Възнесение есента се придвижва по-бързо към зимата.“

От този ден слънцето грее, но вече не топли с топлината си, духа студен, поривист вятър, птиците отлитат към топлите страни, а хората вадят по-топлоте дрехи. Според народните вярвания на този ден настъпва краят на лятото.

Прочетете я на Кръстовден: Най-мощната молитва, която предпазва от всяко зло

Според народната легенда, на 14 септември се разиграва битка между „честността“ и „нечестивите“, две сили се изправят една срещу друга: „святи“ и „нечестиви“, истина и неправда. С помощта на Светия Божи кръст, издигнал се от недрата на земята, победата се печели от истината.

Тъй като Кръстът е символ на страданието, денят на Въздвижението на Кръста Господен се е смятал за постен ден. Разрешена е консумацията на постна храна, приготвена с растително масло. По традиция на този ден се приготвя празнична питка.

5 забрани за Кръстовден

Вярва се, че частица от светия кръст се намира у нас, на Кръстова гора. В навечерението на празника хиляди вярващи се стичат там, където прекарват нощта под открито небе. Вярва се, че в тази нощ молитвите придобиват особена сила, тъй като небето се отваря - границата между небето и земята става прекалено тънка.

Предпразненството започва от вечерта на 13 септември, когато в църквата се отслужва празнична литургия.

Какво не може да се прави на Въздвижение на Светия кръст

Съществувало е поверие, че на празника Възнесение Господне не може да се започва никаква важна и значима работа, защото всичко, започнато на този ден, или ще бъде безполезно и неуспешно, или ще завърши с пълен провал.

На този ден не трябва да се върши работата в градината и на полето. Не трябва да се започва и почистване на дома. Забранени са сватбите, годежите и шумните тържества. Човек трябва да посрещне празника с чисти мисли и сърце - без да завижда, без да осъжда и без да критикува другите.

Кръстовден 2025: Кога се пада, традиции и обичаи