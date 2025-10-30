Най-важните новини за деня: 30 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 октомври 2025 г.

СЛЕД БУРЯТА ОТ КРИТИКИ: МНОЗИНСТВОТО ВСЕ ПАК ВДИГА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА И МАЙЧИНСКИТЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА

Минималната работна заплата (МРЗ) все пак ще се повиши до 620 евро (1213 лева), а майчинството за втората година ще се увеличи с 15% и ще стане 460 евро от 1 януари. Това стана ясно от брифинга на управляващото мнозинство след края на извънредното заседание на Съвета за съвместно управление, на които бяха утвърдени параметрите на трите бюджета за 2026 г. Данните бяха представени от зам.-председателя на ГЕРБ Деница Сачева, която потвърди съгласието на управляващото мнозинство, заедно с Йордан Цонев (ДПС-НН), Атанас Атанасов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

ДАНЪЦИТЕ ЩЕ СЕ ВДИГНАТ: СИМЕОН ДЯНКОВ ЗА БЮДЖЕТ 2026

Публикуването на Бюджет 2026 се бави заради коалицинното ниво, тъй като преговорите са доста ожесточени - БСП са от лявата страна, "Има такъв народ" са вдясно, а ГЕРБ са някъде по средата. Винаги има около бюджета спорове и винаги някой протестира, но в такава коалиция се дава възможност да се дооправят нещата. Това заяви бившият финансов министър, а сега председател на Фискалния съвет Симеон Дянков пред БНТ.

БОРИСОВ ПОДПИСА ИСКАНЕТО НА ПП-ДБ ЗА ОСТАВКА НА АНТОН СЛАВЧЕВ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично подписа искането на "Продължаваме промяната – Демократична България" за оставката на Антон Славчев като председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това стана в началото на парламентарното заседание, директно в пленарната зала, след призив от депутата Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България".

ЗАЩО БСП ЖЕРТВА КИСЕЛОВА И СТОИ ВЪВ ВЛАСТТА? АЛЕКСАНДЪР СИМОВ С АРГУМЕНТИТЕ (ВИДЕО)

Това беше най-трудното решение, което БСП е взимало, откакто участва в това правителство. В БСП продължава да има настроения, че трябваше да се защити Наталия Киселова и да устоим. Това заяви Александър Симов, журналист и член на Националния съвет на БСП, коментирайки в предаването “Студио Actualno” ротацията на председателя на Народното събрание.

ИДВА КОНСТИТУЦИОННА КРИЗА ЗАРАДИ ДЕПУТАТ НА "ВЕЛИЧИЕ": ТВЪРДЕНИЕ НА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ (ВИДЕО)

Групата на "Величие" може да се разпадне в парламента, а страната да изпадне в конституционна криза, заради депутата от партията на Ивелин Михайлов Мария Илиева", твърди лидерът на МЕЧ Радостин Василев по време на брифинг в парламента. Той се позовава на сигнал на Григор Здравков от легия "Антимафия", в който се твърди, че на последните избори за парламент Мария Илиева не е попълнила изискуемата декларация за регистрация на кандидатската листа на "Величие" в 16-ти МИР Пловдив град и 23-ти МИР В София, а тя е фалшифицирана от друг депутат от партията Стиляна Бобчева.

АПАРТАМЕНТИ, КЪЩИ, ОФИСИ: ДЕПУТАТИТЕ С ИМУЩЕСТВО ЗА НАД 12 МЛН. ЛВ. (ГРАФИКИ)

Според данни на Евростат България е на второ място сред страните от ЕС по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Цените у нас са се повишили с 15.5% спрямо същия период миналата година, а от 2010 г насам ръстът е със 133%. Същевременно през тази година, по данни на Националния статистически институт (НСИ), над 90% от домакинствата в страната живеят в coбcтвeнo жилище. Дали българските депутати попадат в тази категория?

КАШОН СЪС ЗЛАТО ЗА ГЕШЕВ, ПЛИКОВЕ С ПАРИ И ЗАПЛАХИ: ЛЮБЕНА ПЕТРОВА СВИДЕТЕЛСТВА СРЕЩУ ПЕПИ ЕВРОТО

Бившата съпруга на Петьо Петров–Еврото – Любена Павлова, даде показания по делото срещу него за документна измама в особено големи размери. В съдебната зала тя разказа подробно как през 2020 г. е получила от тогавашната Специализирана прокуратура два кашона със злато, принадлежащи на семейството на бизнесмените Илия и Явор Златанови, и как след това ценностите са били разделени.

НЕЗАКОНЕН ДОГОВОР ЗА 100-200 ЛВ. НА ТЕАТРАЛНАТА ШКОЛА НА МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА: КМЕТЪТ НА "ИЗГРЕВ" ИЗВАДИ ДОКУМЕНТИ

В театралната школа, която проверихме, всичко е наред с децата. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, визирайки скандала с ареста на д-р Станимир Хасърджиев и последвали разкрития, в случая засягащи министъра на културата Мариан Бачев. Школата на министъра обаче се помещава незаконно в сградата на читалище "Николай Хайтов" от 10 години, каза районният кмет и извади документи. Договорът ѝ е за съвместна дейност – само че трябва да има протокол от настоятелството на читалището, че председателят може да сключи договор. Такъв протокол няма, договорът е подписан от тогавашния председател на читалището проф. Арсенова, твърди Георгиев пред bTV и добави: "Административно това е пропуск, иначе много можем да спекулираме".

"ЛУКОЙЛ" ПРОДАВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИ АКТИВИ НА (НЕ)ОЧАКВАН КУПУВАЧ

Руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". Това става ясно от съобщение на сайта на компанията. В него се уточнява, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни. "Лукойл" е приела офертата и се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, става ясно от съобщението.

ИЗВЪН ЯДРЕНИ РАКЕТИ: ПУТИН С НОВА ХВАТКА ДА ПОСТИГНЕ СВОЕТО В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Освен с ядрена реторика като заплаха и част от вечния похват на тоягата и моркова, руският диктатор Владимир Путин вече включи в "дипломацията" си и морков. Става въпрос за предложението му журналисти, включително „чуждестранни“, да се уверят колко го е закъсала украинската армия в Покровск и Купянск, където, според Путин, украински части били обкръжени. Нищо такова обаче още не се потвърждава от купищата геолокализирани видеокадри, които постоянно излизат от фронта в Украйна – Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

РУСКИ "ВЕТЕРАНИ" ОТ УКРАЙНА И В УКРАЙНА: ВЪЛНИ ОТ БРУТАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЗАЛИВАТ РУСИЯ

Всеки месец Русия е свидетел на нарастващ брой престъпления, извършени от участници във войната срещу Украйна. Ветерани от бойните действия в Украйна, които разполагат с оръжия и са свикнали да ги ползват без никакви последствия на фронта, все по-често се появяват в криминалната сводка - най-често за убийство и изнасилване, обобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

ГОЛЯМАТА ОТСТЪПКА НА ТРЪМП ПРЕД СИ ДЗИНПИН Е ОСЕЯНА С КАПАНИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи извънредна отстъпка на срещата си с китайския лидер Си Дзинпин на 30 октомври в южнокорейския град Бусан - в замяна на обещания, че Китай ще предприеме строги мерки срещу потоците на фентанил, Съединените щати ще намалят с 10% митата, които налагат върху китайските стоки (от 57% на 47% средна тарифа). На пръв поглед, това е обещаващо споразумение, което може да възстанови част от търговията, която тарифите бяха блокирали между двете най-големи икономики в света. На хоризонта се вижда известно облекчение за американските потребители.

САЩ ПАК КАТО СВЕТОВЕН ПОЛИЦАЙ: НОВ ЗАКОН "ОТВЪРЗВА РЪЦЕТЕ" НА ТРЪМП ЗА ВОЙНА В 60 ДЪРЖАВИ

Проектозакон, който би позволил на Съединените щати да използват военна сила срещу наркокартелите, вече се обсъжда в Конгреса и Белия дом. Според The New York Times и изданието Responsible Statecraft, макар официалният текст все още да не е публикуван, наличната информация сочи, че той може да бъде използван като основание за американска военна намеса в поне 60 държави.