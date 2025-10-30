Войната в Украйна:

Бивш собственик на Левски дава работа на отстранения изпълнителен директор на ЦСКА

30 октомври 2025, 22:05 часа 818 прочитания 0 коментара
Радослав Златков, който преди часове напусна поста изпълнителен директор на ЦСКА, ще получи работа от бившия собственик на Левски - Спас Русев, научи Actualno.com. Според официалната информация, Златков напуска ЦСКА след подадена оставка, макар и да не е изключено да си е тръгнал и по желание на клубното ръковоство на "червените". Той обаче няма да стои дълго без работа, като се очаква да се завърне във "Виваком".

Спас Русев взима Радослав Златков във "Виваком"

В продължение на години Златков бе главен технически директор на "Виваком", както и член на Управителния съвет. Той има над 20 години опит в телекомуникациите и сега ще се завърне в сферата, в която е най-добър. А завръщането му във "Виваком" става благодарение и на Спас Русев, който се завърна в компанията през това лято - 3 години след като я напусна.

Иначе Спас Русев е сред най-влиятелните и богати българи, като той стана собственик на Левски през 2016-а и се задържа в клуба до 2019-а, когато на "Герена" влезе Васил Божков чрез приближения до него Георги Попов. Собственик на "Виваком" пък е United Group, която държи и "Нова Броудкастинг Груп". В края на 2022-ра и началото на 2023-та United Group искаше да придобие Левски, но преговорите пропаднаха.

В последните месеци пък основателят на United Group Драган Шолак, чрез компанията Sport Republic, отново прояви интерес към собствеността на Левски. Според някои информации, подновеният интерес на Шолак към Левски е за да си върне позициите в United Group, където се водят вътрешни битки за власт и дори съдебни дела.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
