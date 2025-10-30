Бивш собственик на Левски дава работа на отстранения изпълнителен директор на ЦСКА

Радослав Златков, който преди часове напусна поста изпълнителен директор на ЦСКА, ще получи работа от бившия собственик на Левски - Спас Русев, научи Actualno.com. Според официалната информация, Златков напуска ЦСКА след подадена оставка, макар и да не е изключено да си е тръгнал и по желание на клубното ръковоство на "червените". Той обаче няма да стои дълго без работа, като се очаква да се завърне във "Виваком".

Спас Русев взима Радослав Златков във "Виваком"

В продължение на години Златков бе главен технически директор на "Виваком", както и член на Управителния съвет. Той има над 20 години опит в телекомуникациите и сега ще се завърне в сферата, в която е най-добър. А завръщането му във "Виваком" става благодарение и на Спас Русев, който се завърна в компанията през това лято - 3 години след като я напусна.

Иначе Спас Русев е сред най-влиятелните и богати българи, като той стана собственик на Левски през 2016-а и се задържа в клуба до 2019-а, когато на "Герена" влезе Васил Божков чрез приближения до него Георги Попов. Собственик на "Виваком" пък е United Group, която държи и "Нова Броудкастинг Груп". В края на 2022-ра и началото на 2023-та United Group искаше да придобие Левски, но преговорите пропаднаха.

В последните месеци пък основателят на United Group Драган Шолак, чрез компанията Sport Republic, отново прояви интерес към собствеността на Левски. Според някои информации, подновеният интерес на Шолак към Левски е за да си върне позициите в United Group, където се водят вътрешни битки за власт и дори съдебни дела.