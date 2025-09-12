Прочетете я на Кръстовден: Най-мощната молитва, която предпазва от всяко зло

На 14 септември православната църква отбелязва Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен или Въздвижение на Кръста Господен, празникът, известен още като Кръстовден. Вярва се, че на този ден молитвите придобиват особена сила - небето се отваря в нощта срещу празника и всички молитви на вярващите биват чути. Ето коя е най-силната молитва, която всеки трябва да прочете на този празник.

Най-силната молитва за Кръстовден

О, пречестен и животворящ Кръсте Господен! Някога ти беше оръдие на срамна екзекуция, а сега си знак на нашето спасение, което винаги е благоговейно прославяно! Колко достойно мога аз, недостоен, да те възпявам и как смея да преклоня коленете на сърцето си пред моя Спасител, изповядвайки греховете си!

Но милостта и неизразимата любов към човечеството на Разпнатия към теб ми дава дръзновение да отворя устата си и да те хваля; затова тe прославям: Радвай се, Кръсте, украшение и основание на Христовата Църква, утвърждаване на цялата вселена, надежда на всички християни, владичество на царете, убежище на верните, слава и хвала на ангелите, страх, погибел и прогонване на демони, срам на нечестивите и неверните, радост на праведните, облекчение на обременените.

За тези, които са в буря - пристанище, за тези, които са обзети от пороци - покаяние, за бедните - обогатяване, за слабите - сила, за тези във война - мир, за сираците - верен покров, за девиците - ходатай, за безнадеждните - надежда, за болните - лекар, за мъртвите - възкресение!

Ти си предобразен от чудотворния жезъл на Мойсей, животворящ източник, който дава духовен живот на жадните и утешава нашата скръб; ти си леглото, на което царствено почива тридневният Възкръснал Победител на ада. Затова сутрин, вечер и пладне те прославям и се моля: по волята на Разпнатия на теб, да просветли и укрепи чрез теб ума ми, да открие в сърцето ми източника на любовта и всичките ми дела и пътища да бъдат осветени от теб, за да възвеличавам Разпнатия на теб за моите грехове, Господа, моя Спасител. Амин.

Традиции и обичаи на Кръстовден

Хиляди вярващи посрещат празника под открито небе в Кръстова гора - вярва се, че там се намира частица от Свещения Кръст. Вечерта преди празника се отслужва специална литургия.

По традиция на този ден се извършва водосвет на дома със свещена вода. На Кръстовден се спазва строг пост, но въпреки това е разрешена консумацията на постна храна с растително масло.

