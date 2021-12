Яжте тази храна 4 пъти седмично и ще намалите риска от инфаркт

Сърцето е един от най-важните органи в тялото ни. Но поддържането на сърдечния мускул здрав невинаги е лесно. Поради рискови фактори като високо кръвно налягане, липса на физическа активност и прекомерна употреба на алкохол, на всеки 40 секунди 1 американец получава сърдечен удар, според данните на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

За почти 30 процента от тези хора изходът е фатален, като при половината от тях смъртните случаи настъпват, преди да стигнат до болницата, според Medscape. Но дори и да получите сърдечен удар, има една храна, която може да намали риска от смърт почти наполовина, пише електронното издание bestlifeonline.com.

Яденето на люти чушки четири пъти седмично намалява риска от смърт от сърдечен удар.

Интересни нискобюджетни дестинации, които да посетим през 2022-ра

Зодиите, които се страхуват от самотата

Проучване на италиански учени, публикувано в Journal of the American College of Cardiology, анализира влиянието на лютите чушки върху риска от смърт от сърдечен удар. Изследователите са анализирали данните на повече от повече от 22 800 участници. Техният здравен статус, както и хранителните им навици, са били проследени в продължение на около осем години.

Италианските учени стигат до извода, че тези, които редовно консумират люти чушки поне четири пъти седмично или повече, имат 40 процента по-нисък риск от смърт при сърдечен удар, отколкото тези, които рядко ги включват в менюто си.

Според проучването, при хората, които ядат люти чушки четири пъти седмично или повече, има 60% по-ниска вероятност да умрат от мозъчно-съдови заболявания като инсулт в сравнение с тези, които не ядат редовно тази храна.

Изследователите не откриват на какво се дължи потенциалното положително въздействие на лютите чушки върху здравето на сърцето. Но някои експерти са на мнение, че тайната се крие в капсаицина - активната съставка, която придава на лютите чушки пикантен вкус.

7 начина да накарате мъжа до вас да ви цени повече

С кои постижими обещания да заместим непостижимите, които си даваме всяка година в новогодишната нощ?

„Някои данни показват как капсаициноидите (клас съединения, които включват капсаицин), могат да окажат влияние върху функцията на тромбоцитите, спирайки кървенето и намалявайки инсулиновата резистентност“, споделя кардиологът д-р Джефри Теутберг от Stanford Health Care пред Everyday Health.

„Интересен факт е, че ниската смъртност при хората, които консумират люти чушки 4 пъти седмично, не зависи от типа диета “ , казва в изявление водещият автор на изследването д-р Мариалаура Боначио.

„С други думи, някой може да следва средиземноморска диета, а друг може да се храни по-малко здравословно, но и в двата случая лютият пипер има защитен ефект“, допълва още тя.

Междувременно други експерти, които не са участвали в проучването, подлагат на съмнение резултатите от него. Д-р Дуан Мелор - регистриран диетолог и старши преподавател в Aston Medical School в Обединеното кралство, споделя пред CNN, че проучването "не показва причинно-следствена връзка между консумацията на чили и ползите за здравето".

Месечен хороскоп за януари 2022 година

7 неща, които могат да превърнат една жена в старица

"Вероятно хората, които консумират люти чушки, включват в менюто си повече билки, подправки и пресни храни, включително зеленчуци", споделя още диетологът.

Важно: Статията е единствено с информативен характер! Предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар и със съответния специалист, както и да отмени назначеното от него лечение! При наличието на здравословен проблем се консултирайте с лекар и спазвайте стриктно препоръките му!