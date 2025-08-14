От градината до буркана: Най-лесният начин за консервиране на люти чушки

Можете чудесно да консервирате люти чушки, като ги изсушите. Обикновено само едно или две растения ще дадат повече плодове, отколкото можете да използвате. Прясно набраните люти чушки, обаче не могат да се съхраняват дълго време. За да се запазят, се препоръчва традиционно сушене на шушулките. Това е и необходимата обработка за приготвяне на прах или люспи от лютите чушки.

Как се сушат чушки и люти чушки на въздух?

Зрелите люти чушки се сушат най-лесно на топло и проветриво място, защитено от дъжд. За да нанижете дръжките на плодовете, ви трябват само игла и дебел конец или тел. Пробийте дръжката на плода с иглата и нанижете лютите чушки една по една. Ако е възможно, окачете лютите чушки достатъчно далеч една от друга, за да не се докосват. Ако висят твърде близо една до друга, плодовете могат да изгният и да придобият мухлясал вкус.

Вместо да пробивате стъблата, можете също да увиете отделните краища на стъблата с конец. Тъй като обаче стъблото се свива по време на процеса на сушене, шушулките може да паднат. Окачете нанизаните чушки за две до четири седмици на топло и проветриво място, но далеч от пряка слънчева светлина, например на таванско помещение с отворени прозорци.

Докато тънкомесестите сортове обикновено изсъхват напълно в рамките на три седмици, месестите сортове се нуждаят от поне четири седмици. Оставете чушките да изсъхнат напълно – в противен случай остатъчната влага ще доведе до бързото им гниене.

Как да сушим чушки във фурната?

Ако искате да стане по-бързо, можете да сушите люти чушки във фурна. Можете да слагате малки шушулки във фурната цели, но се препоръчва първо да разполовите по-големите по дължина. Ако искате да намалите лютивостта на лютите чушки, трябва да премахнете и светлата тъкан – тя съдържа най-висока концентрация на капсаициноиди, които са отговорни за тяхната така наречена лютивина.

Подредете лютите чушки равномерно върху тава за печене, покрита с хартия за печене, и я сложете във фурната. За да предотвратите изгарянето на шушулките, не настройвайте фурната твърде силно. Температура от 40 до 60 градуса по Целзий с вентилатор е оптимална за сушене.

Най-добре е да затегнете дървена лъжица върху вратата на фурната, за да може влагата, извлечена по време на сушенето, да излезе. След около шест часа можете да увеличите температурата до 70 до 80 градуса по Целзий. Лютите чушки са напълно сухи, когато се ронят лесно.

Особено по-месестите люти чушки могат да се поставят и в дехидратор. Този практичен инструмент е добра инвестиция, ако планирате редовно да сушите чушки или други зеленчуци. В зависимост от сорта, чушките са готови след осем до десет часа при температура около 50 градуса по Целзий.

Съвети за съхранение и приготвяне

Съхранявайте сушените люти чушки в херметически затворен контейнер на хладно, тъмно и сухо място до употреба. Това най-добре ще запази плодовия им пикантен вкус. При оптимални условия на съхранение сушените люти чушки ще се запазят в продължение на няколко години. Тъмните петна или дефекти показват, че са се навлажнили и трябва да се изхвърлят.

Цели сушени шушулки могат да се накиснат във вода за около 30 минути и да се използват в къри или яхнии. В зависимост от това дали предпочитате люспи или прах, можете също да нарежете сушените шушулки на малки парченца или да ги смелите в хаванче или мелачка за подправки. Люспите чили и чили на прах са чудесни за плодово-пикантни маринати, поръсване върху печени зеленчуци или втриване в месо.

