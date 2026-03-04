Какви рискове крие приемът на магнезий

Дефицитът на магнезий е рядко срещан при здрави хора. Магнезият е основен минерал, от който всеки се нуждае, за да регулира нервите, костите, имунната система и нивата на кръвната захар.

Необходим за повече от 300 биохимични реакции в тялото , той помага за поддържането на стабилен сърдечен ритъм и допринася за производството на енергия и протеини.

Някои потребители на социалните медии рекламират магнезиеви добавки заради тези и други ползи, включително облекчаване на стреса и подпомагане на храносмилането. Но наистина ли се нуждаете от хапчета и безопасно ли е да ги приемате всеки ден?

Експертите подчертават, че въпреки че хората могат безопасно да приемат хапчета, консумацията на храни, богати на магнезий, е най-добрият начин да си набавят необходимото количество от този минерал.

„Основното послание, което бих споделил, е, че повечето хора обикновено си набавят достатъчно магнезий чрез здравословна диета“, каза д-р Норхан Насар от болницата Хюстън Методист пред The ​​Independent.

Магнезиевите добавки не са регулирани от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

На пазара се предлагат няколко различни форми на магнезий, но магнезиевият глицинат е „най-често препоръчваната форма“, защото „се абсорбира и използва най-добре от организма “, казва Джулия Зумпано, регистриран диетолог в клиниката в Кливланд.

Добавките, продавани онлайн, могат да съдържат между 25 и 800 милиграма магнезий, но препоръчителният дневен прием е около половината от това.

Според Националните здравни институти, мъжете под 30 години трябва да приемат 400 милиграма на ден, а по-възрастните мъже – с 20 милиграма повече. Жените под 30 години трябва да приемат 310 милиграма, докато на по-възрастните жени се препоръчва да приемат 310 милиграма на ден.

Тъй като тялото не произвежда магнезий естествено, той трябва да се приема чрез храната.

Докато добавките обикновено действат изолирано, храната е сложен източник на витамини и минерали, които работят заедно в тялото, се посочва в Northwestern Medicine.

„Магнезият като част от хранителната матрица всъщност допринася за ползите за здравето“, каза Бетани Дерфлер, диетолог по клинични изследвания в Центъра за храносмилателно здраве на Northwestern Medicine.

Също така е малко вероятно да получите твърде много магнезий чрез храна и напитки.

Съществуват рискове с магнезиевите добавки и предозирането може да бъде фатално.

„Твърде много магнезий в храната не представлява риск за здравето при здрави хора, защото бъбреците елиминират излишното количество чрез урината. Въпреки това, високи дози магнезий от добавки или лекарства често водят до диария, която може да бъде придружена от гадене и стомашни спазми“, заявява NIH.

Симптомите могат да включват гадене, повръщане, стомашна болка, ниско кръвно налягане, жажда, сънливост, мускулна слабост и бавно или плитко дишане.

Изключително високите дози могат да доведат до неравномерен сърдечен ритъм или дори да причинят спиране на сърцето, според медицинския център Cedars-Sinai, както съобщава The Independent.

Съществуват и здравословни проблеми, свързани с недостатъчен прием на магнезий. Дефицитът на магнезий обаче е рядък и обикновено се свързва със стомашно-чревни състояния, като хронична диария или неконтролиран диабет, отбелязва Houston Methodist.

Симптомите на магнезиев дефицит обикновено включват гадене, загуба на апетит, повръщане, умора и слабост. Това може да доведе до гърчове, нарушения на сърдечния ритъм, спазъм на коронарните артерии и ниско ниво на калций в кръвта, известно като хипокалцемия.

Има и някои изследвания, които показват връзка между дефицита на магнезий и мигрената.

„Въпреки че някои медицински състояния и употребата на определени лекарства могат да причинят симптоматичен дефицит на магнезий, това е рядко срещано при здрави хора“, заявява NIH.

Освен ако не сте диагностицирани или не подозирате, че имате дефицит, или имате болест на Крон или прееклампсия, което води до дефицит, Harvard Health заявява, че „няма убедителна причина да приемате рутинно магнезиеви добавки“.

Хората трябва да ядат листни зелени зеленчуци, нискомаслени млечни продукти, ядки, бобови растения и тъмен шоколад, за да увеличат приема си на магнезий.

„Храната на първо място“ е моето мото“, каза Анна Тейлър, регистриран диетолог в клиниката в Кливланд.