Как да отглеждате чесън на балкона

Отглеждането на чесън в контейнери е лесен начин да се насладите на пресни, ароматни съставки - дори с ограничено външно пространство.

Изберете правилния сорт чесън за вашия климат и контейнер и засадете през есента за лятна реколта.

Осигурете пълно слънце, редовно поливане и богата на хранителни вещества почва, за да помогнете на чесъна си да вирее в градина с контейнери.

Отглеждането на собствена храна не изисква декари земя. Дори и да имате ограничено пространство – като слънчева тераса или балкон – все пак можете да отглеждате много различни плодове и зеленчуци .

Разбира се, изборът на правилната култура ще ви осигури успех. Чесънът е чудесен пример. Той е вкусен и важна съставка в много рецепти – и можете да го отглеждате от саксия, без да е необходима градина.

Сортове за отглеждане

Има много сортове чесън, но те се разделят предимно на две основни категории: мек ший и твърд ший.

„Като цяло, по-малките до средно големи луковици се развиват най-добре в контейнери, защото не изискват толкова много място, за да се разраснат“, казва Анджела Джъд , майстор градинар и автор на „ Как да си отглеждате собствена храна “. „Набавяйте чесън от местен производител, когато е възможно.“

Тя препоръчва да изберете чесън, подходящ за вашия регион, за да увеличите шансовете си за успех.

„Препоръчвам сортове с мек ший в по-топъл климат, защото те понасят меки зими и са склонни да се съхраняват по-дълго. Сортовете с твърд ший се представят по-добре в по-студен климат“, казва тя.

Как и кога да засаждаме

Чесънът изисква период на студен покой през зимата, така че е най-добре да го засадите през есента за реколта в средата на лятото.

Подгответе саксията си . Изберете чиста саксия с прясно обновена почва.

Разчупете луковицата . Ще започнете с чеснов чеснов корен, ядливият корен на растението. Разчупването на голяма луковица ще ви даде около половин дузина по-малки скилидки – от всяка може да се развие изцяло ново растение!

Оставете восъчната, хартиена коричка на всяка скилидка . Това помага да се защитят малките скилидки, докато презимуват.

Засадете всяка скилидка на около 7,5 см дълбочина. Ориентацията е важна; чесънът се засажда вертикално, като кореновият (притъпен) край на скилидката е обърнат надолу, а кълнът (заостреният) край е обърнат нагоре.

Покрийте с почва и полейте добре.

Избор на контейнер

Тъй като чесънът ще прекара целия си жизнен цикъл в един контейнер, изборът на правилния е важен.

„Дълбочината е най-важна“, казва Джъд. „Чесънът се нуждае от място, за да се развият корените, преди да започне образуването на луковици. Използвайте съд с дълбочина поне 30 см и отличен дренаж. В горещ и сух климат не е желателно съдовете да изсъхнат.“

Теракотените саксии може да не са най-добрият вариант за този проект, тъй като са склонни да изсъхват по-лесно от други материали. Освен това, чесънът ви ще бъде в контейнера през зимата, а теракотените саксии могат да се напукат при замръзване.

Инструкции за грижа

Лесно е да се грижите за чесъна, когато знаете основните изисквания за слънце, почва и вода.

Слънце

Подобно на много други зеленчуци, чесънът се нуждае от пълно слънце за най-добри резултати. Вашият чесън събира слънчевата енергия чрез фотосинтеза и след това я превръща в нишесте, което съхранява под земята в луковицата.

„В контейнер слънчевата светлина става още по-важна, защото растението има ограничена коренова зона“, казва Джъд.

Тя препоръчва да се осигурява на чесъна поне шест до осем часа пряка слънчева светлина дневно. „В много горещ климат чесънът се възползва от обилно зимно и ранно пролетно слънце, но щом стане горещо, се нуждае от следобедна сянка“, добавя тя.

Вода

Редовното поливане е много важно за чесъна, особено за градинарство в контейнери, тъй като контейнерите са естествено по-сухи от лехите, вкопани в земята. Често е необходим поне 2,5 см вода седмично.

„Имах успех с добавянето на олас в контейнери, за да поддържам постоянна влажност на почвата“, казва Джъд. „Чесънът не обича влажна почва, но неравномерното поливане може да намали размера на луковицата. Постоянната влага от капково напояване или олас е от голямо значение.“

Почва

Както при повечето саксийни растения, вероятно не искате да отглеждате чесън в контейнер, използвайки истинска градинска почва. Богата на хранителни вещества смес от саксийна почва и компост, може би с малко перлит , би трябвало да е добра отправна точка.

Прибиране на реколтата

Можете да се насладите на чесън по два начина – като използвате стръковете, които растат отгоре през по-късната част от вегетационния период, или като съберете самите нови луковици чесън .

Стъблата придават вкусен чеснов вкус на всякакви рецепти. Самите луковици обикновено са готови за прибиране в средата на лятото, след като листата започнат леко да избледняват и стъблата се изправят.

Просто изкопайте луковиците си, отстранете излишната почва и започнете процеса на втвърдяване, като ги съхранявате на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.