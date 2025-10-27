Как да отгледате портокалово дърво от семка

Отглеждането на собствени цитрусови плодове може да бъде възнаграждаващо и удовлетворяващо начинание, а малко дървета са толкова обичани, колкото портокаловото дърво. Със своите жизнени, сочни плодове и възхитителен аромат , портокаловите дървета не само осигуряват изобилие от вкусни, сладки плодове, но и подчертават красотата на вашата градина.

Как да отгледате орехово дърво от семе

Въпреки че отглеждането на портокалово дърво от семка може да бъде дълъг процес, удовлетворението от отглеждането му до зрялост и в крайна сметка от брането на собствените портокали си заслужава чакането. Тук експерти по портокалови дървета изследват тънкостите на отглеждането на собствено портокалово дърво, включително как да изберете най-добрите семена и как да пресадите младото си дърво на открито или в контейнери.

Какво да очаквате

Още: Как да разберете възрастта на дърво в двора ви без да го отрязвате

Портокаловите дървета, отглеждани от семена, често са хибриди и обикновено не растат точно по типа, според Тони Маркес, производител на цитрусови плодове и съсобственик на Pearson Ranch. „Получените дървета са генетични смеси от родителските им растения, което води до непредсказуеми и понякога неблагоприятни характеристики на плодовете, като например кисели плодове, много семена и груба външна кора“, казва той. Всъщност някои портокалови дървета, отглеждани от семена, може никога да не дадат плод.

Маркес отбелязва, че цитрусовите дървета растат много бавно и може да отнеме до 10 години от семената, за да започнат да дават плодове. Въпреки това, отглеждането на портокалово дърво от семена води до красиво дърво с лъскави вечнозелени листа, което повишава декоративната стойност на вашата градина, докато чакате плодовете.

Как да отглеждаме портокалово дърво от семена

Въпреки че са необходими няколко години, за да даде плод едно портокалово дърво, отглеждането на сочно портокалово дърво от семка е забавен и лесен процес. Тук Маркес споделя най-добрите си съвети за осигуряване на силен старт при извличането и покълването на семената.

Още: Основната есенна задача, която ще помогне на вашето плодно дърво да оцелее през зимата

Отстранете и накиснете семките: Отстранете семките от узрял портокал, след което ги накиснете в чаша вода и ги измийте обилно, за да отстраните останалия сок и пулпа. Изберете 20 семки, за да осигурите успешно покълване.

Почистване на семената: С помощта на кухненска хартия леко изтъркайте семената, за да премахнете външната им обвивка или семенната обвивка.

Покълване на семената: Поставете семената върху влажна кухненска хартия. Сгънете кърпата върху семената. Поставете сгънатата кухненска хартия в запечатана найлонова торбичка, за да създадете влажна среда за семената, след което поставете торбичката на тъмно и топло място.

Следете семената: Проверявайте семената на всеки няколко дни, за да се уверите, че не изсъхват. Ако изглеждат сухи, напръскайте семената с вода. Семената би трябвало да започнат да покълват в рамките на 10 до 14 дни.

Още: Задължителна резитба на тези дървета през октомври

Пресадете покълналите семена: След покълването, засадете покълналите семена в малък съд с достатъчно дренажни отвори. Напълнете съда с висококачествена, добре дренирана почва за саксии. Поставете семената на около 1,5 см дълбочина в почвата, с върха на корена надолу. Полейте обилно почвата, като позволите на излишната вода да се отцеди от дъното на саксията.

Преместете на топло място: Преместете саксията на топло, светло, закрито място, като поддържате почвата влажна.

Как да се пресажда на открито

Най-доброто време за засаждане на цитрусово дърво на открито е през пролетта, веднага след като опасността от замръзване е отминала, казва Лорена Басте Столър, директор на разсадника в Gless Ranch. Разсадът трябва да е висок поне 15 до 20 см и да има три до четири чифта истински листа, преди да бъде разсаден на открито. Тук тя споделя полезни съвети за успешно засаждане на открито.

Още: Основна грешка при засаждането на дърво

Изберете слънчево място: Цитрусовите дървета предпочитат слънчеви места с добре дренирана почва. „Ако във вашия район стане студено, изберете място близо до къщата; там ще остане по-топло и по-безопасно по време на хладно време“, казва Столър.

Изкопайте дупка и обработете почвата: Изкопайте дупка с ширина около 10 см и два пъти по-дълбока от саксията. Добавете компост или органична почва на дъното на дупката.

Още: Само така е правилно да пресадите дърво

Засадете разсада: Внимателно извадете дървото от саксията му, без да повредите корените. Поставете дървото в дупката, така че горната част на кореновата бала да е на едно ниво със земята. Запълнете с пръст. Използвайте ръцете си, за да уплътните пръстта, за да отстраните въздушните джобове.

Осигурете напояване: Полейте дървото обилно. След първоначалното поливане, поливайте младото цитрусово дърво около веднъж седмично, като коригирате честотата според времето.