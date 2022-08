Как да направите перфектния летен коктейл за вашия зодиакален знак?

Ето и рецептите, вдъхновени от небесната карта, създадени от двама астролози и един барман.

Тъй като температурите се покачват и свободното време извън работа става още по-социално и празнично, сме сигурни че очаквате с нетърпение да направите своя избор от забавни, газирани, пенливи напитки, подходящи за сезона. Но независимо дали сте на по питие с колегите си или сте на вечеря с вашите най-добри приятели, цветните коктейлни менюта могат да станат поразителни. Ако не сте сигурни откъде да започнете, може да започнете с вашата лична астрологична прогноза.

От вашия слънчев знак, който представлява вашата основна идентичност и представа за себе си, до вашата луна, която говори за това как искате да бъдете обгрижвани, вашата рождена карта предлага много информация за това какво ви носи радост. Така че е логично, че може да предложи ценна представа за вашата най-добра напитка. За да определят най-добрата напитка за всяка зодия, обединиха сили колегите астролози Нараяна Монтуфари Лорън Паундс от Остин, Тексас създателка на занаятчийски коктейли и член на актьорски състав.

Ето експертно небесно вдъхновение за вашета нова любима напитка. (Не забравяйте да проверите питиетата за вашия слънчев знак, както и за вашите големи 3 или дори големи 6 планети, ако знаете кои са! Вашият знак в Венера може да е особено точен, тъй като оцветява вашето удоволствие по време на преживяването.)

Най-добрите коктейли за огнените знаци

Ако сте родени със сериозна огнена енергия, има вероятност да сте сред първите си приятели, които ще опитат напитка, която е напълно нова в менюто на любимото ви място. Може също да сте първите, които ще измислят секси нов обрат на почитана от времето класика. Това е така, защото огнените знаци - Овен, Лъв и Стрелец - са пионерите в зодиака, обяснява Монтуфар.

Тя добавя, че те не се извиняват за забързаният им живот, което често се отразява в приключенския им избор на коктейли. „Тези вълнуващи хора обичат любовта от пръв поглед, предпочитайки комбинации от напитки, които ги вълнуват от първата глътка“, казва Монтуфар.

Овен: Диня Май-Тай

Овенът не е само първият огнен знак; това е и първият знак на зодиака и поради тази причина хората, родени под кардиналния знак на овен, обикновено са доста млади през целия си живот. Монтуфар ги нарича „един от най-забавните знаци на зодиака“, така че плодовият, забавен, модерен диня Май-Тай на Паундс идеално се съчетава с техния М.О. като домакин на нов сезон, пълен с топлина, възможности и нови начала.

Паундс се съгласява, че нейната рецепта за коктейл е наистина „освежаваща – като същевременно не й липсва алкохолно съдържание“, което я прави още по-добра за обичащия купона Овен.

За приготвяне, комбиниране, разклащане и наливане:

60ml. тъмен ром

60ml. сок от диня

30ml. сок от ананас

10ml. сок от лайм

15ml. оргеат сироп

Лъв: Пламтяща Маргарита

„Управляван от слънцето, неподвижният огнен знак, Лъв, се нуждае от гореща и вълнуваща напитка, която отразява колко специални и смели са те“, посочва Монтуфар. Царствената водеща на зодиака обича да е на сцената, да печели аплодисменти или да запечатва незабравим момент. Поради тази причина един лъв не може да сбърка с пламтяща маргарита.

„Подобно на личността на Лъва, този марг е тук, за да ви даде шоу“, отбелязва Паундс.

За да направите, съберете съставки за класическа маргарита:

45ml. текила

30ml. портокалов ликьор

25ml. сок от лайм

Добавете малко умения за „направи си сам“ за „пламтящата“ част. (И очевидно, имайте предвид стандартната противопожарна безопасност, когато смесвате напитки с открит пламък!) „Ключът за този коктейл е да изгребвате половината лайм, да го обърнете навътре, да добавите малко текила, след това да го запалите с кибрит, “ отбелязва Паундс. „Ще го носите върху вашата маргарита като малка огнена лодка.“

Кои зодии могат да очакват значителна промяна в живота си?

Стрелец: Токийско кисело

Управляван от Юпитер go big or go home, авантюристичният променлив огнен знак Стрелец се нуждае от питие, което да задоволи страстта им към пътешествията и да служи като „перфектната комбинация от дързост и изтънченост“, казва Монтуфар.

Паундс се вдъхновява да създаде напитката, защото най-обичаният й традиционен коктейл е уиски соур. „Пенливата текстура, съчетана с юзу, е *целувката на готвача*“, отбелязва тя.

За да направите, комбинирайте:

60ml. японско уиски

25ml. сок от юзу (Паундс казва, че лимонът на Майер е добър заместител)

15ml. Матча прост сироп

1 яйчен белтък

2 капки Angostura bitter за гарнитура

За сиропа смесете 1/4 чаша вода, 1/4 чаша захар и 1 супена лъжица кулинарен клас матча на прах. „Оставете да къкри на слаб огън, докато всичко се смеси и разтвори“, казва Паундс. „Оставете да изстине, преди да добавите към коктейла си.“

След това добавете вашето уиски, лимонов сок, матча сироп и яйчен белтък в шейкър и разклатете на сухо за 30 секунди. Добавете малко лед и разклатете, докато се охлади. Изсипете празната си чаша и капнете няколко капки ангостура битер отгоре.

Професионален съвет от Pounds: Ако ви е писнало да добавяте сурово яйце към напитката си, можете лесно да го замените с aquafaba (течност, запазена от изцедена кутия нахут).

Най-добрите коктейли за земните знаци

Практични и трудолюбиви, земните знаци Телец, Дева и Козирог не са известни с това, че се разпускат, но като отдих от всичко това да си поставят носа в мелничката, те със сигурност заслужават да се отпуснат и да се отпуснат с умно изработен коктейл. Често загрижени за околната среда и особено свързани с природата, те са особено привлечени от обмислени рецепти, които предлагат наистина чувствено изживяване и може би включват пресни билки или продукти. Ако могат сами да отглеждат съставки — или поне да ги вземат от фермерския пазар — ще бъдат още по-щастливи от крайния резултат.

Телец: Нът Вашият среден флоат

Управлявани от Венера, планетата на красотата, любовта и удоволствието, Телците са известни със способността си да поглъщат света около себе си с всичките си сетива. Неподвижният земен знак е сериозен любител на всичко луксозно, удобно и просто сладко, независимо дали това е плюшено одеяло, ваканционна дестинация, която се гордее с уютни температури и мек бриз, или, разбира се, декадентски десерт.

Създателят на коктейла нарича това пиянство с коренна бира начин едновременно да задоволите желанието си за сладко – и, разбира се, да ви даде шум. „Харесва ми колко добре се комбинират амарето и подправеният ром“, отбелязва тя.

За да направите, вземете:

30ml. подправен ром

30ml. амарето

90ml. ванилов сладолед

Бира с корен (1 бутилка или кутия)

Нарязани ядки за гарнитура (Pounds използва пекани)

Карамелена струйка за гарнитура

Паундс съветва да започнете с ръба на чашата си с карамелена струйка. Добавете вашите нарязани ядки в чиния и след това докоснете лепкавите ръбове на чашата си върху ядките, за да залепнат. След това добавете вашия сладолед, след това вашия алкохол и след това го залейте с коренова бира, докато стане на пяна отгоре.

Дева: Коленете на лавандулата

Променливият земен знак, управляван от събиращия информация Меркурий, е най-известен с това, че е разумен и перфекционистичен. Но Девите също са доста чувствителни и в стремежа си да бъдат ориентирани към услугите са неизменно мили към най-близките и любимите си хора. A Lavender Bee's Knees — класическа рецепта, която съчетава джин с няколко градински основни продукти — е подходящ избор за Девата, която обикновено предпочита глътки и аромати, които са тревисти, чисти и сладки. „Лавандулата, медът и лимонът са съвпадение на небето“, посочва Паундс.

Нещо повече, лавандулата в напитката може да предложи добре дошла релаксация на зодия, която често управлява непрекъсната умствена енергия (за добро или лошо).

За да направите, комбинирайте, разклатете и изсипете следните три съставки на вкус:

60ml. джин

30ml. лимонов сок

30ml. лавандулов обикновен сироп, приготвен с лавандулови извори, мед и вода

„Определено препоръчвам да си направите свой собствен обикновен сироп“, казва Паундс. „Винаги е по-добър от сиропите от магазина!“

Козирог: Старомоден лагерен огън

Трудолюбивият Козирог, управляван от отговорника Сатурн, често е на мисия да достигне върха на всяка планина, към която са се прицелили. Те също са традиционалисти, които имат афинитет към - и намират много комфорт във - всичко старо и традиционно. Въведете утешителния обрат на Pounds в класическия коктейл: Old Fashioned на лагерния огън.

„Ако искате да промените старомодния си вкус, но не искате да отнемате от естествено красивите му вкусове, тази рецепта е за вас“, казва Паундс. „Дори моите приятели, които не пият уиски, харесаха това!“

За да направите, съберете:

60ml. уиски

15ml. обикновен сироп

4 парчета горчив шоколад

¼ ч.л. паста от ванилови зърна

1 портокалова кора

6 малки блата или 1 голям

По избор, но препоръчително:

Дъбов чипс и кулинарен пистолет за опушване

Паундс съветва да добавите бърбън, битер, обикновен сироп и паста от ванилови зърна в чаша за смесване и разбъркайте без лед. След това сгънете портокаловата си кора, за да освободите маслата, и я добавете в чашата за смесване и я оставете да стегне за няколко минути.

След това изсипете съдържанието на чашата за смесване в чашата за коктейл и започнете процеса на опушване. След това пуснете вашата ледена топка/кубче и добавете вашите препечени блатове отгоре.

Ето какво трябва да яде всяка зодия, за да отслабне

Най-добрите коктейли за въздушните знаци

Социални, спонтанни и често проявяващи висока умствена енергия, въздушните знаци Близнаци, Везни и Водолей са склонни да открият, че поглъщат като страничен ефект от това да са навън или да организират собствено празненство. Но тъй като те искат да бъдат подготвени да скочат и да спринтират към следващото събитие, те са склонни да предпочитат по-леки напитки, които в идеалния случай подобряват плаваемостта им. Помислете за напитки, които предлагат ободряваща смес от кофеин и алкохол или които съчетават ефирна, бледорозова роза с много сладки летни плодове.

Близнаци: Еспресо мартини

Ако не сте забелязали, класическото еспресо мартини има момент. И това е момент, който Близнаците със сигурност ще обожават, тъй като променливият въздушен знак се управлява от обичащия комуникацията Меркурий и следователно всичко, което е в тенденция. Нещо повече, тяхното високоенергийно, готово за всичко настроение се поддържа от тази напитка, която Паундс казва, че е нейният „коктейл за вечерна среща в петък“, защото „ви дава събуждането, от което се нуждаете, но също така отнема предимството изключено."

За приготвяне, комбиниране, разклащане и наливане:

60ml. водка

15ml. кафеен ликьор

30ml. прясно приготвено еспресо или студена напитка

15ml. обикновен сироп или подсладител по избор на вкус

Гарнирайте с кафе на зърна. Както казва Паундс, "Какво няма да обичаме в тази класика?"

Везни: Розе Сангрия

Управлявани от Венера, планетата на романтиката, Везните живеят, за да направят почти всеки момент или сцена по-естетически приятна и достойна за Instagram. Те също са склонни да бъдат домакините с най-много, често събирайки бутилки вино и коктейли в изобилие, така че да са готови за всякакъв вид социално събиране. И известни като нерешителни, за тях може да бъде трудно да изберат между вино или коктейл, така че защо да не хапнете най-доброто от двата свята с розова сангрия?

„Розето става все по-популярно със сангрия и прави перфектна напитка за топло време“, отбелязва Паундс.

За да направите стомна (за група, тъй като Везната е всичко за домакинството), комбинирайте:

1/4 чаша трипъл сек

1 (750-mL) бутилка охладено вино розе

1/2 чаша сок от нар, охладен

Захар на вкус

Розови, червени и оранжеви плодове (като клементини и нарязани ягоди)

Водолей: Матча Хайбол

Странни, изобретателни, далновидни и да, понякога противоречиви, Водолеите, управлявани от променящия играта Уран, имат склонност да се противопоставят на всичко, което възприемат като конвенционално или масово. Поради тази причина любимата им напитка не може да бъде нещо далечно обикновено. Нещо смело и иновативно е задължително, ето защо те биха избрали Matcha Highball.

„Харесва ми колко смел, но прост е този коктейл“, отбелязва Паундс. „Вкусът на японското уиски често може да прилича повече на лек скоч, отколкото на традиционно уиски, така че се съчетава много добре със земния вкус на матча.“

За да направите, съберете:

60мл. японско уиски

60мл. приготвен чай матча, който е достигнал стайна температура или по-хладен

Охладена сода

Комбинирайте уискито и чая в чаша, след което допълнете с клубна сода.

Най-добрите коктейли за водни знаци

Мистиците на зодиака, водните знаци Рак, Скорпион и Риби са дълбоко интуитивни, мечтателни и ефирни, посочва Монтуфар. Бягството от реалността, емпатията и артистичността са много във всичките им рулеви рубки.

„Те трябва да имат фантастични коктейли, които да вървят заедно с въображаемия им подход към живота“, отбелязва тя. В по-голямата си част предпочитат силни напитки със сложен вкусов профил, които се съчетават добре с дълбоко емоционалните или въображаеми разговори, които не могат да не започнат и подхранват, когато се събират с най-близките си.

Рак: Ананас Мимоза

Сърдечни и грижовни, Раците обичат да създават и да си спомнят сладките спомени. Поради тази причина те ще гравитират към напитки, които могат да се споделят с любимите хора отново и отново - като мимоза. „Сантименталният рак има нужда от напитка, от която да отпие, когато си спомня за добрите стари времена на обяд със стари приятели“, отбелязва Монтуфар, който посочва, че мимозата на русалка (плажен, летен привкус на класиката) е еднакво сладък и пиян – два атрибута, които определено се харесват на обичащия забавление кардинален воден знак.

За да направите стомна, комбинирайте:

1 (750mL) бутилка охладено шампанско

3 чаши сок от ананас

300ml. ликьор с вкус на мускус

7ml. c. синьо Кюрасо

Всеки обича цветен коктейл, казва Паундс, и тази мимоза от ананас с малко ликьор от пъпеш е направена за лятно забавление с приятели.

Скорпион: Blackberry Habanero Margarita

Управляван съвместно от секси Марс и Плутон – планетата на силата и трансформация - Скорпионите знаят как да донесат топлината, казва Монтуфар. „Дръзко ароматна, безапелационно пикантна“ напитка, която съчетава топлина и сладост, би била безсмислена за неподвижния воден знак, поради което те биха обожавали подписа на Pounds Blackberry Habanero Margarita.

„Плодовете и чушките никога не са разочароващо дуо, когато става въпрос за маргарити“, посочва миксологът. „Напоеното с хабанеро агаве може да се настрои, за да пасне както на чувствителните, така и на обичащите подправките вкусове, така че не позволявайте да ви изплаши!“

За да направите, съберете:

60ml. reposado текила

30ml. пресен сок от лайм

15ml. агаве с хабанеро

5 къпини (2 за блат, 3 за гарнитура)

За агавето с хабанеро, Паундс казва да започнете, като нарежете две чушки хабанеро и ги добавите в стъклена мерителна чаша, заедно с 4 унции. от агаве. След това можете да ги загреете, за да се смесят, над котлона или в микровълновата за 1,5 минути.

След това разбъркайте две къпини на дъното на шейкъра и добавете лайм, запарка от агаве и текила. Хвърлете малко лед в шейкъра си, разклатете, след това прецедете в чаша за коктейл, пълна с лед. Гарнирайте с три къпини.

Риби: Муле от лимонов хибискус

Емпатични, екстрасенсорни и дълбоко емоционални, Рибите няма как да не бъдат погълнати от въображението и най-сложните си чувства. Управлявани от духовния Нептун, те са склонни да носят розови очила и са поетите на зодиака. Те биха оценили артистична напитка, която разпалва тяхната креативност и предлага малко ярък уют за техните чувствителни души, обяснява Монтуфар. Поради тази причина те биха харесали Lemon Hibiscus Mule на Pounds, за което тя казва, че излиза наситено розово - като мечтан залез, за ​​който Рибите биха били до уши.

За да направите, съберете:

60ml. водка

30ml. лимонов сок

Джинджифилова бира

1 пакетче чай от хибискус

Стръкчета мента за украса

Започнете, като налеете джинджифиловата бира в чашата си и накиснете пакетчето чай, казва Паундс. Колкото по-дълго киснете, толкова по-силен е вкусът. След като сте готови, извадете торбата и добавете лимоновия сок, водката и леда. Добавете две стръкчета мента и се наслаждавайте!