Как да се предпазите от гнева на нарцисист в 10 стъпки?

Всеки понякога се ядосва и някои хора понякога могат да излеят гнева си – обикновено върху някой близък. Хората не са перфектни, повечето емоционално здрави хора поемат отговорност за подобно поведение и изпитват разкаяние, извиняват се и се опитват да се поправят.

Помислете за момент, в който може да сте изпуснали самообладание, след което сте се почувствали зле и сте се опитали да поправите нещата. По този начин сте видели как поведението ви може да е повлияло на другия човек – успяли сте да се поставите на негово място и да му съчувствате.

При нарцисистите обаче историята е малко по-различна и трябва да сте подготвени за това. Нарцисистите, или хората с високи нива на нарцистични черти, обикновено не са способни да емпатизират или да се свързват емоционално с другите. Всъщност те често използват гнева или яростта си като начин да контролират другите. Когато се сблъскат с поведението им, вместо да поемат отговорност и да се извинят, те се ядосват и ескалират ситуацията, докато другият човек не се откаже или не отстъпи.

Да преживееш, че някой ти е ядосан, може да бъде ужасяващо, особено ако си дете. Но възрастните също се чувстват изключително неудобно и неуважени, когато гневът на някого е насочен към тях.

Някои хора са травмирани от гнева на партньора си, до такава степен, че се чувстват претоварени и преживяват емоционални сривове в продължение на дни.

Нарцистичният гняв е интензивен, експлоататорски и се проявява като крайна, неконтролирана реакция. За един нарцисист този гняв може да бъде отговор на критика, обиди, оспорване на неговото превъзходство, чувство за поражение по някакъв начин или чувство за изоставяне или отхвърляне. Той може да включва викове, обиди, обиди, омаловажаване и дори физическа агресия. Възниква, когато собствената несигурност, самочувствие или самообраз на нарцисиста са поставени под въпрос, което нарушава чувството му за господство или грандиозност. Той може да прибегне до обвиняване на другите или дори до заплахи за отмъщение или репресии срещу човека, когото възприема като заплаха. Диагностичният и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5) нарича това явление „нарцистична травма“:

„Уязвимостта към самочувствието прави хората с нарцистично личностно разстройство много чувствителни към „болката“ от критика или поражение. Въпреки че може да не го показват външно, критиката може да преследва тези хора и да ги остави да се чувстват унизени, деградирали, празни и безсърдечни. Те могат да реагират с презрение, гняв или контраатаки.“

Нарцистичната ярост може да се прояви и по по-фини и пасивно-агресивни начини, което може да доведе до симптоми като игнориране, мълчание, негодувание, сарказъм и праведно възмущение.

Реагирането на нарцистична ярост и гняв може да бъде предизвикателство, емоционално заредено и дори опасно. Важно е да запазите спокойствие и да се опитате да избегнете ескалация. Следните съвети могат да помогнат:

Запазете спокойствие и не се впускайте в спор.

Не се опитвайте да използвате логика – в тази ситуация тя няма да проработи.

Не се съпротивлявайте – това може да ескалира спора.

Не заемайте отбранителна позиция и не се опитвайте да се обяснявате.

Не се извинявай - в този момент това няма да има значение.

Поставете си ясна граница на това, което ще толерирате, и ако човекът не го приеме, тръгнете си или затворете телефона.

Кажи им, че ще говориш, когато емоциите им не са толкова силни.

Използвайте обвинения от типа „аз“ вместо обвинения от типа „ти“. Например: „Не ми е удобно да водя този разговор и ще си тръгна сега.“

Приоритизирайте безопасността си.

Ако се окажете в подобна ситуация във всяка връзка, в която сте жертва на нарцистична ярост, е важно да потърсите професионална помощ. Може да бъдете обвинени или измамени, а собствената ви реалност може да бъде поставена под въпрос. Може да обвинявате себе си или да си мислите, че можете да го поправите.

Запомнете: можем да се поправим само сами. Фокусът ви трябва да бъде върху собственото ви благополучие и безопасност.