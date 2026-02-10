Оставката на Румен Радев:

МОК забрани каска с ликовете на украинци, убити от Русия, но разреши такава с руското знаме

10 февруари 2026, 15:37 часа 167 прочитания 0 коментара
МОК забрани каска с ликовете на украинци, убити от Русия, но разреши такава с руското знаме

Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич получи забрана от Международния олимпийски комитет (МОК) да използва каска на Зимните олимпийски игри 2026, на която са изобразени загинали украински спортисти. Гераскевич искаше да отдаде почит към своите сънародници, убити от Русия в продължаващата война на украинска земя. От МОК обаче му отказаха, докато в същото време разрешиха на друг сноубордист да се състезава с каска с руското знаме.

Има ли двоен стандарт? 

МОК твърди, че с тази забрана постига неутралност. Само че Гераскевич смята, че това решение "разбива сърцето му", като се повдигат и въпросителни за двойни стандарти. Причината е това, че на италианския сноубордист Роланд Фишналер му бе позволено да носи каска с руско знаме – обяснено като лична традиция да показва знамената на страните, в които се състезава. 

В допълнение към руското знаме, каската на италианския сноубордист беше украсена и с флаговете на всички страни, в които той е участвал на олимпийските игри, но за разлика от останалите, руските и беларуските флагове на Игрите са табу. Международният олимпийски комитет не можа да обясни на журналистически въпрос защо на Фишналер е било позволено да заобиколи това правило.

Припомняме, че от МОК са наложили забрана за показване на националните символи на Русия заради войната в Украйна, като заради това и руската страна няма представители на Зимните олимпийски игри.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
МОК Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес