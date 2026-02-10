МОК забрани каска с ликовете на украинци, убити от Русия, но разреши такава с руското знаме

Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич получи забрана от Международния олимпийски комитет (МОК) да използва каска на Зимните олимпийски игри 2026, на която са изобразени загинали украински спортисти. Гераскевич искаше да отдаде почит към своите сънародници, убити от Русия в продължаващата война на украинска земя. От МОК обаче му отказаха, докато в същото време разрешиха на друг сноубордист да се състезава с каска с руското знаме.

Има ли двоен стандарт?

МОК твърди, че с тази забрана постига неутралност. Само че Гераскевич смята, че това решение "разбива сърцето му", като се повдигат и въпросителни за двойни стандарти. Причината е това, че на италианския сноубордист Роланд Фишналер му бе позволено да носи каска с руско знаме – обяснено като лична традиция да показва знамената на страните, в които се състезава.

😡The IOC banned remembrance — and called it neutrality



Ukrainian athlete Vladyslav Heraskevych planned to compete at the 2026 Olympics wearing a helmet with photos of Ukrainian athletes killed by Russia. It was his way to honour the dead.



The International Olympic Committee… pic.twitter.com/v7cnRfNeKz — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

В допълнение към руското знаме, каската на италианския сноубордист беше украсена и с флаговете на всички страни, в които той е участвал на олимпийските игри, но за разлика от останалите, руските и беларуските флагове на Игрите са табу. Международният олимпийски комитет не можа да обясни на журналистически въпрос защо на Фишналер е било позволено да заобиколи това правило.

Припомняме, че от МОК са наложили забрана за показване на националните символи на Русия заради войната в Украйна, като заради това и руската страна няма представители на Зимните олимпийски игри.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych was banned from using a helmet at the 2026 Olympics that depicted fallen Ukrainian athletes. At the same time, an Italian snowboarder competed wearing a helmet with the Russian flag - which is prohibited and "there was no reaction to… pic.twitter.com/SLF4xOGVRN — WarTranslated (@wartranslated) February 10, 2026