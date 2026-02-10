Рафиня разкри скандалните навици на Ламин Ямал - купонджия, винаги му се спи, закъснява, обсебен от косата си

Футболистът на Барселона Рафиня говори в предаването "Гости и половина" в YouTube канала „Sofascor“, където сподели свободно впечатления за играчите и треньорите, с които се е сблъсквал в кариерата си.

Рафиня за Ламин Ямал: "Винаги е на телефона си"

Интригуващи бяга думите му относно неговия съотборник Ламин Ямал, тъй като младото острие на Барселона напоследък доста често е обект на спекулации и критики относно навиците му извън футболните терени.

„Той е постоянно на телефона, най-големият купонджия, винаги му се спи, винаги закъснява, обсебен е от косата си. Като се има предвид възрастта му, той винаги е на телефона, което е нормално. Днешното поколение е винаги на телефона. TikTok, Instagram, WhatsApp, музика, постоянно пише съобщения, със слушалки в ушите“, каза Рафиня.

Подобни навици не се считат за съвместими с професионалната кариера на високо ниво, която Ямал гони. „Винаги е сънен сутрин, защото мисля, че си ляга късно. Не защото винаги купонясва, а защото прекарва толкова много време на телефона, затова си ляга късно. Не е мрачен, но е тих, не говори много през първия час“, добави още Рафиня.

