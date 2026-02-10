По пътя към климатична неутралност до 2050: ЕС официално включи междинна цел

Европейският съюз ще трябва да намали емисиите на парникови газове с 90% до 2040 г. - в сравнение с нивата от 1990 г., за да постигне голямата си цел, а именно неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. Във вторник, 10 февруари, членовете на ЕП подкрепиха политическо споразумение със Съвета на ЕС относно измененията на законодателния акт на Евросъюза в областта на климата с 413 гласа „за“, 226 „против“ и 12 „въздържал се“. Така се включва нова, междинна и обвързваща цел на ЕС в областта на климата за 2040 г.

Гъвкавост за държавите членки

С преразгледания законодателен акт в областта на климата се въвеждат възможности за гъвкавост по отношение на начина, по който може да бъде постигната целта за 2040 г. От 2036 г. до пет процентни пункта от нетните намаления на емисиите (с два процентни пункта повече от предложеното от Европейската комисия) могат да дойдат от висококачествени международни въглеродни кредити от държави партньори.

След настояване от страна на Европарламента тези кредити могат да се използват само в сектори, които не са регулирани от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), и могат да идват само от държави партньори, чиито цели и политики в областта на климата са съвместими с целите на Парижкото споразумение.

Евродепутатите също така включиха предпазни мерки за предотвратяване на финансирането на проекти, които противоречат на стратегическите интереси на ЕС.

Текстът включва и възможността вътрешните постоянни поглъщания на въглерод да се използват за компенсиране на емисиите, чието намаляване е трудно в СТЕ. Включена е по-голяма гъвкавост в рамките на секторите и между тях, добавени са и инструменти за постигане на целите, които са възможно най-ефективни от гледна точка на разходите, тъй като екологичният преход и подобряването на конкурентоспособността на ЕС следва да вървят ръка за ръка.

Въвеждането на СТЕ2 също се отлага с една година - от 2027 г. на 2028 г. СТЕ2 ще обхване емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на горива в сградите и автомобилния транспорт.

Преглед на целта за 2040 г.

ЕК ще оценява напредъка към постигането на целта на всеки две години с оглед на актуалните научни данни, технологичното развитие и състоянието на промишлената конкурентоспособност на ЕС. Тя също така ще разгледа тенденциите в цените на енергията и техните последици както за предприятията, така и за домакинствата, и ще направи оценка на състоянието на нетните поглъщания на равнището на ЕС в сравнение с необходимото за постигане на целта за 2040 г.

След прегледа Комисията може да предложи изменение на законодателството на ЕС в областта на климата, което би могло да включва промяна на целта за 2040 г. или предприемане на допълнителни мерки за укрепване на рамката за подкрепа - например за запазване на конкурентоспособността, просперитета и социалното единство на ЕС.

Следващи стъпки

След като Съветът одобри текста, той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Европейският законодателен акт за климата превръща целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. в правно обвързващо задължение за всички държави членки на ЕС. С него също така се установява правно обвързваща цел за ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

