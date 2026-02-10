Прескачат България? Гръцки строителни компании се насочват към Румъния

Гръцките строителни компании вече разгледат нашата северна съседка Румъния като втория най-важен пазар след своята родина Гърция и изглежда прескачат българската държава. Това става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini. Прогнозата е, че до 2030 година в Румъния ще бъдат договорени нови проекти на стойност 44 милирада евро. Прогнозата е на групата „Актор“, която има 20 години опит в румънската страна, пише още гръцкото издание.

Към какви проекти е интересът?

От тях 18 милиарда евро ще се отнасят до транспортни проекти, 11 милиарда евро са за енергийна инфраструктура и други 16 милиарда евро за общи енергийни инвестиции.

GEK Terna, чрез дъщерното си дружество Terna, обяви в понеделник, че е обявена за краен изпълнител на два железопътни проекта с общ бюджет от 1 милиард евро, в съвместно предприятие с Alstom Romania.

Какво мислят гръцките данъчни?

Макар и да не се казва, че гръцките строителни фирми ще прехвърлят седалището си в Румъния - припомняме, че наскоро сайтът powergame.gr помества статия, според която гръцката агенция за приходите ще гледа под микроскоп гръцки компании базирани в България, Румъния и Кипър.

В статията се посочва, че гръцките данъчни власти насочват вниманието си към десетки хиляди компании, които през последните години формално са прехвърлили седалището си в съседни страни с по-ниско данъчно облагане като България, Румъния и Кипър. Данъчните проверки се засилват, а посланието на ΑΑΔΕ е ясно - "виртуалното" прехвърляне на седалище вече няма да се толерира. Ако дейността на фирмата е легална и реална, няма причина за притеснение, но в много случаи се установява, че фирмите нямат персонал, физически офиси или реална търговска дейност в страната на регистрация, използвайки я само за намаляване на данъчната тежест в Гърция. ОЩЕ: Данъчната чистка в България за гръцки компании се засилва