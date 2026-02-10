Лайфстайл:

Прескачат България? Гръцки строителни компании се насочват към Румъния

10 февруари 2026, 15:37 часа 140 прочитания 0 коментара
Прескачат България? Гръцки строителни компании се насочват към Румъния

Гръцките строителни компании вече разгледат нашата северна съседка Румъния като втория най-важен пазар след своята родина Гърция и изглежда прескачат българската държава. Това става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini. Прогнозата е, че до 2030 година в Румъния ще бъдат договорени нови проекти на стойност 44 милирада евро. Прогнозата е на групата „Актор“, която има 20 години опит в румънската страна, пише още гръцкото издание. 

Към какви проекти е интересът?

От тях 18 милиарда евро ще се отнасят до транспортни проекти, 11 милиарда евро са за енергийна инфраструктура и други 16 милиарда евро за общи енергийни инвестиции.

 GEK Terna, чрез дъщерното си дружество Terna, обяви в понеделник, че е обявена за краен изпълнител на два железопътни проекта с общ бюджет от 1 милиард евро, в съвместно предприятие с Alstom Romania.

Какво мислят гръцките данъчни?

Макар и да не се казва, че гръцките строителни фирми ще прехвърлят седалището си в Румъния - припомняме, че наскоро сайтът powergame.gr помества статия, според която гръцката агенция за приходите ще гледа под микроскоп гръцки компании базирани в България, Румъния и Кипър.

В статията се посочва, че гръцките данъчни власти насочват вниманието си към десетки хиляди компании, които през последните години формално са прехвърлили седалището си в съседни страни с по-ниско данъчно облагане като България, Румъния и Кипър. Данъчните проверки се засилват, а посланието на ΑΑΔΕ е ясно - "виртуалното" прехвърляне на седалище вече няма да се толерира. Ако дейността на фирмата е легална и реална, няма причина за притеснение, но в много случаи се установява, че фирмите нямат персонал, физически офиси или реална търговска дейност в страната на регистрация, използвайки я само за намаляване на данъчната тежест в Гърция. ОЩЕ: Данъчната чистка в България за гръцки компании се засилва

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
строителство Румъния Инвестиции Гърция гръцки компании
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес