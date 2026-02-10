"Сърбиягаз" вероятно ще удължи договора си за руски газ

Договорът за покупка на руски газ, който изтича в края на март, вероятно ще бъде удължен с още шест месеца. Това обяви генералният директор на „Сърбиягаз“ Душан Баятович, съобщи Скопје1.мк, позовавайки се на материал на b92. Информацията идва на фона на желанието и стремежа на Европа да се откъсне от зависимостта от руски газ. Очакванията на генералния директор на дружеството са цената на газа за домакинствата да се запази.

Какво ще се случи с дългогодишното споразумение с Русия?

Баятович обясни, че дългосрочното споразумение с Русия ще бъде анексирано, но че има множество проблеми, от европейски санкции до трудности с платежните транзакции, които не са лесни за разрешаване.

„Това, което ще се случи сега, е, че договорът ни от март нататък, поради големите запаси, практически до октомври, ще бъде шест милиона кубически метра на ден, а не 10, защото не можем да запълним Банатски двор. Вероятно ще имаме удължаване на дългосрочния договор за следващите шест месеца“, каза Баятович пред RTS.

Сърбия ще издържи отоплителния сезон

Той увери още, че Сърбия разполага с достатъчно енергия до края на отоплителния сезон. Така той отговори на притесненията в случай, че не бъдат внесени нови количества газ. ОЩЕ: Сърбия обмисля закупуването на дял в унгарска АЕЦ