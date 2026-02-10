Искане за нов шеф на НС, равносметки на протестите и едни...тамплиери: Консултациите при Йотова завършиха (ОБЗОР)

След две седмици на разговори окончателно приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи по конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател, който да оглави следващото служебно правителство преди новите предсрочни парламентарни избори през април 2026 г. Actualno.com обобщава.

Предстои Йотова да посочи кандидата за служебен премиер - вероятно до края на утрешния ден (сряда) или най-късно в четвъртък. Причината - държавният глава ще връчи мандат за съставяне на служебно правителство, а излъченият ще има точно седмица да върне папката със структура и проектосъстав на кабинета. Това следва да се случи на 18/19 февруари с цел Йотова да подпише указа в един от двата дни и да насрочи вота точно два месеца след датата, а именно на очакваната дата 19 април. От своя страна служебния кабинет ще положи клетва в пленарна зала - вероятно на 19 или 20 февруари.

Разговорите

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички десетима потенциални служебни премиери от т.нар. "домова книга" след конституционните промени от 2023 г. Безпрецедентно петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След тях президентът пристъпи към разговори с парламентарните групи, както гласят и последно приетите промени в Конституцията. На няколко пъти Йотова открито разкритикува цялата идея на промените, свързани в голямата си част с орязване правомощията на президентската институция, но и неколкократно заяви, че за нея тези разговори не са формални и безмислени.

Първи на консултации при Йотова се явиха от най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС, които представиха екстравагантна идея - Народното събрание да избере нов председател на законодателната власт с цел да имало още едно име в "домовата книга". Уловката - президентът Йотова бе поканена да "посочи" депутат, който ГЕРБ да излъчат и парламентът да гласува на поста председател на парламента, а впоследствие да бъде избран и за служебен премиер. "Няма да пристъпя принципите си", лаконична бе Йотова на идеята, която така или иначе не срещна подкрепата и на нито една от останалите парламентарни групи.

Впоследствие миналата седмица президентът Йотова разговаря и с групата на ПП-ДБ, които поставиха серия от задачи пред следващата служебна власт. Цялостно от разговорите излязоха няколко ключови приоритета, които и самата Йотова постави във фокуса на дневния ред - спиране на ценовия шок; най-спешните мерки за бедните хора; проектите за общините; адекватно отношение към европейските ни партньори.

От своя страна трио дами от "ДПС-Ново начало" декларираха пред Йотова своето желание служебния премиер да нямал политическо минало, явно визирайки партийния опит на Гюров и Главчев сред тези, които са съгласни да заемат поста. "БСП-Обединена левица" използваха консултациите да тестват нагласите за тяхната нова идея за повторно вкарване в пленарната зала на проектобюджета за 2026 г., внесен от редовната власт в оставка, но идеята им не срещна подкрепа от нито една парламентарна група. От "Има такъв народ" използваха трибуната за предизборна риторика и опитаха да обвинят ПП-ДБ за повишените цени и липсата на редовен бюджет, като изтъкнаха, че "протестите им ни струваха 2,5 милиарда лева", визирайки рисковете от загуба на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

По време на консултациите в понеделник с три от парламентарните групи - "Алианс за права и свободи" (АПС), МЕЧ и "Величие" посочиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров трябва да заеме поста.

"В ситуация на подготовка на избори обществото очаква служебен премиер и кабинет, които да гарантират честни и прозрачни избори. Да се осигури нулева толерантност за купения и корпоративния вот, както и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота след края на изборния ден", каза председателят на АПС Хайри Садъков. "Трябва да гарантираме максималната стабилност и сигурност на нашите граждани", каза президентът по разговорите си с представителите на АПС.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев също използва консултациите с предизборна цел и заяви, че формацията няма да участва повече в консултациите, защото са безсмислени и Илияна Йотова умишлено се бави, за да може президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев да си направи партия. В своето изказване Василев спомена още имената на Любен Гоцев, Гестапото, заговори за тамплиери, 6 управление на Държавна сигурност и множестводруги. След това представителите на парламентарната група на МЕЧ си тръгнаха от президентската институция. "В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография", каза Йотова, след като представители на МЕЧ напуснаха срещата. "Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания", допълни тя.

От своя страна "Величие" в лицето на лидера Ивелин Михайлов подчертаха, че не познават нито един от възможните кандидати за служебен премиер. "Най-добре да е Андрей Гюров, защото е контрапункт на всичко, което Борисов и Пеевски са представили в другата посока", каза Михайлов.

Илияна Йотова посочи, че служебният кабинет преди всичко трябва да реши темата с изборите. "Да бъдат честни, прозрачни и добре организирани", обясни тя. Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.