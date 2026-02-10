Плановете на Путин са застрашени: FT разкри мащаба на загубите на Русия

Рязкото увеличение на загубите на руската армия във войната срещу Украйна все повече усложнява офанзивните планове на Кремъл, съобщи Financial Times. Изданието, цитира Майкъл Кофман, старши сътрудник във Фондация Карнеги, според когото настоящата тактика на Русия ѝ пречи да постигне значителни резултати на бойното поле.

Руските загуби в Украйна бележат нов среднодневен рекорд през септември

Без значителни пробиви

„Путин е заложил на това, че постоянният натиск на широкия фронт в крайна сметка ще доведе до колапс от украинска страна. Но начинът, по който руските сили се бият няма да доведе до значителни оперативни пробиви“, коментира Кофман. Според анализаторите темпът на настъпление на Русия в ключови участъци от фронта е само от 15 до 70 метра на ден. Доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) отбелязва, че темпът на настъпление на Русия е по-бавен, отколкото в повечето войни през последните 100 години. Междувременно общите загуби на руската армия се оценяват на най-малко 325 000 загинали.

Още: Нови данни за огромен брой убити руски войници, дадоха на Тръмп хитър план за натиск спрямо Путин (ОБЗОР-ВИДЕО)

Динамика в загубите

По думите на президента на Украйна Володимир Зеленски, Русия губи от 30 000 до 35 000 войници - убити или тежко ранени всеки месец. Специалисти от Frontelligence Insight са регистрирали най-високия процент на дезертьорство в руската армия от началото на пълномащабното нахлуване. Анализаторите отдават това на тактиката на руското командване да изпраща войски в настъпление, без да се отчита мащабът на загубите.

Украинците оставиха едни от най-добрите си оръжия в руски ръце в Курск: Кои са те?

„Те изразходват ресурсите си отвъд разумните граници, което води до загуби, които често могат да бъдат избегнати“, коментират още експертите.

Ролята на технологиите и евакуацията

Все повече загинали, ръст на цените, загуба на територия - пагубната 2024 г. за Русия в цифри (ГРАФИКИ)

По данни на латвийското разузнаване до 70-80% от жертвите и от двете страни се дължат на използването на дронове. "Ранен войник може бързо да се превърне в бреме, когато десетки дронове постоянно наблюдават или атакуват, а евакуацията остава изключително рискована“, коментира бивш украински офицер.

Проблеми с набирането на войски

Независимо от попълнението на руската армия с приблизително 35 000 войници месечно, повечето новобранци само покриват текущите загуби. Според Майкъл Кофман, тази тенденция затруднява Русия да поддържа продължителен натиск в настъплението.

Още: Какви са руските загуби на фронта от началото на годината: Украйна оповести шокиращи данни (ВИДЕО)

Експертите отбелязват, че финансовият стимул за наемниците е ограничен, тъй като броят на хората, желаещи да служат на фронта срещу пари, постепенно намалява.

Рюте: Над милион души са били убити или ранени от началото на войната в Украйна