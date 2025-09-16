Как да спрете покълването на картофите до лятото

Какво да сложите в чувала с картофите, за да не покълнат до пролетта?

Септември е тук - време е за прибиране на картофите. Но за много градинари и летни жители основният проблем не е просто прибирането на реколтата, а запазването ѝ свежа и без гниене до следващия сезон. Това е особено важно, ако нямате мазе. Обикновено картофите в апартамент бързо покълват и се развалят. Но има един лесен трик, който ви позволява да запазите зеленчуците пресни и вкусни през цялата зима - без мазе и осигуряване на специални условия.

Обикновено картофите, съхранявани в апартамент, бързо покълват и губят вкуса си. Но опитни градинари споделят прост лайфхак, който ви позволява да съхранявате зеленчуци дори в стайни условия, без риск от появата на дълги кълнове.

Преди всичко, след прибиране на реколтата, картофите трябва да бъдат добре изсушени - на слънце или под навес. Това премахва излишната влага и значително удължава срока им на годност. След това зеленчуците се подреждат в торби или кутии, а върху всеки слой се поставят две или три пресни зелени ябълки.

Защо този метод работи? Ябълките отделят етилен, природен газ, който ефективно предотвратява покълването на картофите. Този прост трик ще запази реколтата ви свежа и вкусна през цялата зима, дори в топла стая. Опитайте този метод и той ще се превърне във вашата целогодишна тайна за успешно съхранение на картофи.

Още за съхранението на картофи

Кореноплодните култури се съхраняват при температура от +2 до +4 градуса. Този режим е типичен за избите, където прохладата се поддържа постоянно и не зависи от времето.

Други температурни условия също са приемливи. На остъклен балкон, лоджия или в коридор температурата може да се повиши до +7 градуса. В затворен контейнер при правилна подготовка, клубените ще останат непроменени при температура от +18 градуса.

Клубените не обичат високи температури и студ. Ако термометърът падне до -2 градуса, картофите се изнасят от килера, балкона, коридора в топла стая. В противен случай зеленчуците ще замръзнат и ще станат негодни за консумация.

Забранено е съхраняването на картофи в близост до печки, камини, радиатори и друго отоплително оборудване, както и до източници на топлина.

За съхранение на картофи са подходящи хладни, но не студени места с риск от замръзване. За да се следят условията на съхранение, обикновен външен термометър се поставя в контейнер или кутия със зеленчуци.

