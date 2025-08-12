Картофите няма да покълнат и да се развалят цяла зима, ако просто сложите това до тях

Неправилните условия за съхранение на картофите водят до покълване, гниене и загуба на вкус. Опитните градинари имат няколко прости и ефективни тайни, които ще помогнат за запазването на реколтата до пролетта.

Как да съхраняваме картофи, за да не изгният?

В случая опитните градинари просто разчитат на правилните продукти, които слагат до картофите. Ето какво може да сложите до тях, за да не покълнат и да не се развалят цяла зима.

Пелин. Един от най-старите методи е увиването на картофи със сухи стъбла от горчив пелин. За пет части картофи е необходимо да вземете приблизително една част пелин. Това растение има естествени антисептични свойства и отблъсква вредителите.

Клони от трепетлика: Друг ефективен метод е да се редуват слоеве картофи с тънки клони от трепетлика. Те спомагат за поддържането на правилна вентилация и намаляват риска от гниене.

Ментата предотвратява преждевременното покълване. Пресни или сушени стъбла от мента могат да се поставят между слоевете картофи. Ароматът и естествените ѝ етерични масла забавят процеса на покълване на клубените.

Цвеклото е един от най-добрите естествени абсорбатори на влага. Поставете един или два слоя червено цвекло върху картофите. Те ще абсорбират излишната влага, предотвратявайки гниенето. Самото цвекло ще се възползва от тази влага, така че и двата зеленчука ще се запазят много по-дълго.

Допълнителни съвети за дългосрочно съхранение на картофи

Оптималната температура за съхранение на картофи е от +2 до +4 градуса по Целзий. Влажността в помещението, в което се съхраняват трябва да е около 85-90%, за да не изсъхнат картофите, но и да не загният. Също така е важно да осигурите тъмнина на клубените - избягвайте излагането им на слънчева светлина, за да предотвратите тяхното позеленяване.

Необходимо е помещението да е с добра вентилация - осигуряване на постоянно движение на въздуха в мазето или сутерена е задължително, за да издържат картофите цяла зима без да се развалят и да покълват.

Сортирането е друга важна стъпка, която играе важна роля за успешното съхранение на клубените. Преди съхранение на картофите, отстранете повредените или изгнили грудки. Ако пропуснете тази важна стъпка, развалените клубени бързо ще развалят и останалите здрави картофи. Също така редовно проверявайте картофите. Ако забележите такива с появата на признаци на разваляне, веднага ги отстранете. Не ги оставяйте до другите клубени, защото това ще влоши качеството им.

