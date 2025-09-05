Сложете това до картофите и те няма да покълнат цяла зима

Какво да сложим в касетките с картофите, за да не гният, да не увяхнат и да запазят вкуса си

След прибиране на реколтата картофите често започват да се развалят: започват да гният, клубените увяхват, появяват се кълнове. Това се случва поради излишна влага, липса на въздух и разпространението на бактерии и гъбички. Но има един прост, доказан метод, който ви позволява да запазите картофите свежи и твърди до следващото лято.

Опитните домакини съветват да се слагат обикновени сухи листа от хрян в касетките с картофи. Той съдържа естествени фитонциди - вещества, които потискат развитието на микроби и гъбички. Те създават защитна среда, благодарение на която картофите не гният и запазват вкуса си по-дълго.

Как правилно да използвате листа от хрян: Внимателно сортирайте картофите преди съхранение и отделете всички повредени грудки. Поставете слой сушени листа от хрян на дъното на кутия или торбичка. Покрийте с малко картофи, след което отново покрийте с листа. Повторете това редуване, докато касетката се запълни. По този начин листата ще действат като естествена „бариера“, която ще предотврати разпространението на гниене.

Как листата от хрян помагат за съхранение на картофи

Хрянът има мощни антибактериални свойства. Сухите листа абсорбират излишната влага. Картофите остават твърди по-дълго и не покълват преждевременно.

Съхранявайте картофите на тъмно и добре проветриво място. Уверете се, че температурата не се повишава над +4-+6 °C. Проверявайте съхраняваните картофи веднъж месечно и отстранявайте повредените грудки.

Важни правила за съхранение на картофи

Картофите трябва да се съхраняват далеч от лук и чесън. Тези зеленчуци причиняват засилен растеж на кълнове върху грудките. Ябълки или лимони могат да се поставят близо до кутии или торби с картофи - те ще предотвратят покълването. А най-добрият начин е да се сложат няколко ябълки или един лимон вътре в кутията или торбата.

Важно! Не съхранявайте зеленчуците на големи купчини. Най-добрият вариант е да съхранявате зеленчуците в компактни касетки с прорези, за да може въздухът да циркулира свободно. Можете да сложите сушена мента на дъното на такава касетка, което също забавя появата на кълнове.

Не забравяйте, че всички грудки трябва да се съхраняват в тъмна стая. Ако има риск светлината да падне върху картофите, покрийте касетките с дебело одеяло. Идеалната температура за съхранение на картофи е от -2 до +4 градуса, влажност - 80-90%.

