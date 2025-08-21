Как несъзнателно сами се "урочасваме"

Понякога се случва човек внезапно да започне да преживява поредица от проблеми – един след друг, без видима причина. Може да е здрав според медицинските доклади, но да се чувства изтощен, неразположен, апатичен и животът му започва да се разпада.

Работата не върви добре, връзките се разпадат, а вътрешното чувство е тежко и неприятно. В такива ситуации много хора си мислят: „Някой ми е направил нещо лошо – хвърлил е магия, направил е „черна магия“ или ми е направил омагьосване.“

В традиционните разбирания, магията или проклятието се обясняват като внезапно и силно влошаване на енергийното състояние, здравето или житейските обстоятелства на човек, без видими физически причини. Тялото сякаш функционира, но на енергиен план вече има болест. Човекът го усеща: енергията намалява, настроението е лошо, ситуациите в живота се сриват и всичко се случва някак „извън правилата на играта“.

Истинският източник на проблема – вътре в нас

Опитът на много лечители показва, че в повечето случаи причината не е в друг човек, който ни желае зло, а в самите нас. Силните негативни емоции – омраза, дълбоко презрение към някого, дългогодишен гняв или отхвърляне на живота и любовта – създават вътрешни енергийни смущения.

Такива състояния, ако са достатъчно интензивни, могат да доведат до внезапен „спад на енергията“, който отвън изглежда сякаш някой ни е „хвърлил урок“ или ни е „проклел“. В действителност това са последствията от нашия собствен емоционален дисбаланс.

Когато човек се подреди емоционално, когато започне да работи върху прошка, приемане и връщане на любовта към мислите и чувствата си – симптомите, които е смятал за „проклятие“, често просто изчезват.

Защо „проклятието“ изобщо е прието?

Магии , проклятия или други форми на енергийни атаки могат да се „прикрепят“ само към терен, който вече е подготвен за тях – към вътрешното емоционално състояние, което ги привлича. Ако някой ви е проклел, това често означава, че вие ​​сте провокирали тази агресия с вашето отношение, думи или действия.

Когато човек се промени – в начина си на мислене, в поведението си, във взаимоотношенията си с другите – той спира да излъчва енергия, която предизвиква негативни реакции у другите.

Това премахва и плодородната почва, върху която би могло да се закрепи „негативно влияние“. С други думи, ако премахнем вътрешната причина, външните влияния изчезват сами.

Причина и следствие

Години на наблюдения и работа с хора показват една универсална истина: зад всяка болест или житейски проблем стои невидима причина, която постоянно подхранва следствието. Когато тази причина бъде премахната, следствието отстъпва.

На практика това може да изглежда изненадващо бързо. Има случаи, в които дори сериозни здравословни проблеми са се разрешили само за няколко дни – не заради „чудотворна външна намеса“, а защото човекът е направил вътрешна промяна.

Tова, което хората наричат ​​„магия“ или „проклятие“, в основата си не е дело на някаква „зла сила“, идваща към нас отвън, а отражение на нашето собствено несъвършенство – липса на любов, вътрешен дисбаланс и погрешни реакции към света около нас.

Когато работим върху себе си – развиваме добродетели, балансираме емоциите си, учим се да обичаме и приемаме – енергийната ни система става по-силна и външните влияния вече не могат да дестабилизират живота ни.

Премахнете причината - и следствието ще изчезне.

Това се отнася за болестите, за житейските трудности и, да, за това, което хората наричат ​​„ад“ и „проклятия“.