Раздялата е близо: Зачеркнат от Христо Янев си търси нов отбор

Един от ненужните футболисти в ЦСКА усилено си търси нов отбор. Става въпрос за вътрешния полузащитник на „армейците“ Давид Сегер. Както е известно, 26-годишният халф не попада в плановете на треньора на „червените“ Христо Янев за пролетния полусезон. Поради тази причина той и ръководството на българския гранд търсят друг тим, в който шведският състезател да продължи кариерата си.

Давид Сегер иска да продължи кариерата си в Швеция

Според информация на колегите от „Тема спорт“ Давид Сегер се е прибрал в родната Швеция и в момента активно си търси нов отбор. С тази задача са ангажирани и неговите агенти. Наскоро се заговори, че полузащитникът може да продължи кариерата си в местния Юргорден. На този етап обаче няма нищо конкретно. Вариантите за раздяла между ЦСКА и Давид Сегер са два. Първият е той да бъде продаден за символична сума, докато вторият е халфът да разтрогне договора си с „армейците“ по взаимно съгласие.

Халфът тотално разочарова с представянето си

Давид Сегер пристигна в ЦСКА през лятото на 2025 година от шведския Йостерс. Тогава „червените“ платиха около 400 хиляди евро за правата му. Първоначално той бе титуляр в селекцията на „армейците“, но след идването на Христо Янев загуби мястото си, а напоследък дори не се появява в игра. До момента шведът е записал 15 двубоя за българския гранд във всички турнири, в които няма отбелязан гол или направена асистенция.

