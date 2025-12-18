"Пеевски беше наврян в малка стаичка": "Да, България" твърди, че лидерът на ДПС е напуснал кабинета си

Лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов твърдят, че санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" е напуснал прословутия си кабинет в Народното събрание. Те дори използваха думи като "се е омел", като според Мирчев и Божанов смятат, че Пеевски е загубил един от символите на своята нелегитимна власт. Думите им идват след като вчера лидерът на "ДПС - Ново начало" покани медиите в своеобразен "Музей на сглобката".

"Кабинетът му вече е музей. Има си уредничка. Пеевски дойде на работа, но вече го няма в кабинета на Тодор Живков", заяви Мирчев. На въпрос къде е позициониран, Мирчев отговори: "Не мога да ви кажа, трябва да питате Нидал Алгафари".

Според Божанов Пеевски започва да губи. "Това трябва да го чуят всичките подизпълнители в служби, в прокуратура, в КПК, за да видят как благодарение на гражданите Пеевски беше наврян там,е където заслужава, сигурно в някоя малка стаичка", каза още Божанов ие посочи, че ролята на опозицията е на изборите той да остане там, да остане в ъгъла и "електорално джудже".

"Да, България" иска да падне охраната на Пеевски

От "Да, България" продължават да настояват за отпадане на охраната на Делян Пеевски. Те ще поискат това днес на комисия. Предложението им е да няма нито един български депутат, който да ползва НСО и барети.

"ДПС - Ново начало" излязоха със съобщение, в което излъгаха доста, на първо място, че Христо Иванов е получавал охрана на НСО. Никога Христо Иванов не е получавал охрана, нито шофьор от НСО, под никаква форма от 45-ото НС насам. Излъгаха за броя охранители на НСО, излъгаха за заплатите, за броя на баретите, излъгаха, че няма полиция и жандармерия. Пълно е с полиция и жандармерия", коментира Мирчев.