"Опит за атентат": В Русия задържаха 16-годишно момиче (ВИДЕО)

В Ростовска област, Русия, силите за сигурност задържаха 16-годишно момиче по подозрение в "опит за терористична атака". Според властите девойката е оставила раница с 10 кг взривни вещества в сградата на градската администрация. Инцидентът е станал в град Волгодонск. Момичето, родено през 2009 г. е задържано по подозрение в "опит за терористична атака", предаде телеграм-каналът ASTRA.

Във видеоклип, публикуван от ФСБ, момичето твърди, че е получило няколко обаждания от неизвестни лица, които твърдят, че са от служба за доставка на стоки, "Госуслуги" и Централната банка. Задържаната твърди, че е дала на обаждащите се кодове, изпратени на телефона ѝ. След това неизвестни лица са взели заем на името на момичето и са превели 100 000 рубли в новооткритата ѝ банкова сметка. След това те изпратили парите в чужбина, твърдейки, че парите са отишли ​​в Украйна и че момичето е обвинено в "държавна измяна".

За да избегне последствията, момичето е било инструктирано да вземе раница от скривалище в покрайнините на града и да я занесе до входа на административната сграда на Волгодонск, за да бъде предадена на неопределен служител. Според ФСБ момичето е станало поредната жертва на онлайн измама и е могла да се превърне в "атентатор самоубиец".

