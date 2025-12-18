Парламентът одобри ключови промени за гъвкавото работно време на родители

Парламентът одобри на второ четене промени в Кодекса на труда. С новите текстове се разширяват възможностите за работа с гъвкаво работно време и работа от разстояние за родители и осиновители на деца до 12-годишна възраст. Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. В подкрепа на решението гласуваха 166 депутати от ГЕРБ, ПП-ДБ, "Възраждане", ДПС-НН, БСП, ИТН, АПС и трима независими, а против бяха единствено от МЕЧ. От гласуване се въздържаха трима от ПП-ДБ и "Величие".

Очаква се депутатите да разгледат и законопроект за изменение на Семейния кодекс на второ четене. Той обединява три законодателни инициативи, свързани с родителската отговорност след раздяла или развод, и цели по-ясна регламентация на родителските права и задължения.

Политиката да е по-малко пиар

"Гъвкавото работно време и възможността за работа от вкъщи се разпознават от все повече хора като възможност да балансират личния и професионалния си живот. Вярвам, че политиката трябва да отговаря на нуждите на хората, а не както е модерно - да се употребява за маркетинг, PR и шоу", написа след гласуването на промените в профила си в социалните мрежи Сачева.

"Родителите трябва да имат повече инструменти за реакция през ваканциите, при боледуване на детето им или в други непредвидени ситуации. Това беше причината да внесем предложение за промяна в Кодекса на труда, с която семействата с деца до 12 г. да могат да договарят с работодателите по-гъвкави условия на труд", подчерта още тя. По думите на Сачева изменението вероятно ще започне да се прилага още от началото на 2026 г.

"Съзнаваме, че не всички професии ще могат да се възползват. За лекарите, медицинските специалисти, учителите ще са необходими различни, вероятно специфични за всяка група мерки. Ще продължим да работим в тази посока, за да осигурим механизми и за тях. Това е една от политиките, които трябва да продължим, защото вярваме, че ще се отрази положително на хиляди семейства", пише още Сачева.