Как се определя лява или дясна да бъде вратата?

При монтажа на крило на врата е важно да се разберат характеристиките на монтажа на конструкцията. За да направите това, трябва да разберете дали ви е необходима дясна или лява врата - това зависи от конкретната ситуация. Параметърът се определя от три фактора: удобство, разположение и изисквания за пожарна безопасност. Важно е при отваряне конструкцията да не блокира други изходи и да не се превръща в пречка по време на евакуация. Ако това изискване е изпълнено, тогава се разчита на предпочитанията на клиента.

Какво се нарича дясна и лява врата?

Технически тези изделия са еднакви. Тяхната форма, размер, конфигурация и много други параметри не се различават едни от други. Нюансът се крие само в страната на монтаж. Дясната врата има панти отдясно, а ключалката с дръжката е отляво. Лявата конструкция има обратната ситуация - изброените елементи са разположени в огледален образ. Този параметър не влияе на външния вид, практичността и издръжливостта на продуктите.

Още: Според Фън Шуй: Не поставяйте огледало срещу входната врата - ето какво ще ви се случи!

Как да разберете страната на отваряне?

Сега знаете какво означава дясно отваряне на вратата. Нека разберем как да определим правилно страната и да не сбъркаме. За това има елементарен алгоритъм.

Застанете с лице към крилото на вратата, така че конструкцията да се отваря към вас.

Вижте къде се намират всички елементи в това положение. Ако пантите са разположени отдясно, а ключалката е монтирана отляво, по-близо до ръба на крилото, това е дясна врата.

Още: В кои държави се заключва с карта, вместо ключ?

Отворете входа. Ако е по-удобно да направите това с дясната си ръка, тогава пред вас е дясна конструкция.

Няма да има затруднения с това какво означава ляво отваряне на вратата. Използвайте същия алгоритъм. Има и още една малка тайна. Когато се завърта към вас, ляво отваряемата врата винаги се движи по същия начин като стрелката на циферблата на часовника, т.е. по часовниковата стрелка. А крилото на дясно отваряемия модел се движи в обратната посока - обратно на часовниковата стрелка.

Какво е дясна врата с външно и вътрешно отваряне?

Дясната или лявата врата се отваря както навътре, така и навън, в зависимост от избраното оформление. Ако е дясна система, която се отваря в стаята, тогава говорим за вътрешно отваряне. В противен случай говорим за външно отваряне, т.е. навън, например, към вестибюла.

Още: Защо някои хора слагат дафинов лист на входната врата

Не само входните системи се отварят различно, но и вътрешните панели на вратите. Но има някои ограничения. Едни и същи врати в баните винаги се отварят навън. Това е необходимо както за спазване на стандартите за безопасност, така и за основен комфорт, защото често площта на банята и тоалетната е много малка. Отварянето навътре не е подходящо в този случай от съображения за пестене на място.

Какво е лява врата с външно и вътрешно отваряне?

Тук няма разлики. Логиката е същата като при дясно отваряемите системи. Ако левият панел на вратата се отваря навътре в стаята, тогава това е модел с вътрешно отваряне. В случаите, когато крилото на вратата се простира отвън, говорим за външно отваряне.

Още: Как да смажем скърцащите врати с домашни средства?

Как да изберем брава?

За да определите подходящата брава за конкретно крило на вратата, погледнете посоката на нейното действие. Продуктът трябва да се отваря в посока, далеч от основната част - тоест към рамката. Само в това положение бравата ще фиксира конструкцията. Но не всички модели изискват такъв внимателен подбор.

Как да изберем дръжка?

Логиката тук е същата. Представете си, че сте монтирали дръжката и се уверете, че с дясна или... при отваряне отляво, тя се спуска надолу, вместо нагоре, и също така запазва формата, замислена от дизайнера. Някои модели са и универсални, така че няма значение дали вратата ви е дясна или лява. Но е по-добре предварително да се уверите, че изделието работи правилно.

Ето защо трябва увиете дръжката на вратата си с алуминиево фолио (ВИДЕО)