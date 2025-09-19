Тръмп изоставя Тайван? Отказал е голям пакет оръжия и настоява за сделки като с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отказал да одобри военна помощ за Тайван на стойност над 400 милиона долара това лято, съобщава The Washington Post, като цитира пет свои източника, запознати с темата. Решението, което все още може да бъде отменено, бележи обрат в политиката на Вашингтон към самоуправляващия се демократичен остров, който Китай счита за своя територия. В същото време американският лидер се опитва да договори търговско споразумение и потенциална среща на върха с китайския лидер Си Дзинпин, според пет души, запознати с въпроса.

Информацията на изданието гласи, че пакетът от оръжия, който Тръмп е отказал да бъде пратен към Тайпе, би бил "по-смъртоносен" от предишната военна помощ за Тайван. Той съдържал боеприпаси и автономни дронове. От Белия дом пък казват, че решението за пакета още не е окончателно.

Заплахата от Китай и действията на САЩ за Тайван

Американската армия отдавна отделя ресурси за отбраната на Тайван, защото Народната освободителна армия на Китай (НОАК) бързо набира сили и провежда все по-мащабни учения около острова. Си Дзинпин и правителството му постоянно говорят за "обединение" с Тайван - континентален Китай, който остава комунистически след бягството на "Гоминдан" на острова в средата на 20. век, твърди, че Тайван е негова суверенна територия.

Според американски военни и разузнавателни служители Си Дзинпин е дал указания на НОАК да бъде готова да завземе Тайван до 2027 г.

Снимка: Getty Images

Затова е неподходящ моментът "САЩ да отпускат педала на газта", казва Дан Блументал - бивш служител на Пентагона, който сега работи в Американския институт за предприемачество.

Администрацията на Тръмп смекчи позициите си спрямо Китай, защото опитва да постигне широкообхватно търговско споразумение с Пекин. Офисът на републиканеца облекчи контрола върху износа на високотехнологични полупроводници и отказа да приложи забраната на Конгреса върху социалната мрежа TikTok. Някои от отстъпките разтревожиха членове на първата администрация на Тръмп и републикански конгресмени и сенатори. Те също така изразиха загриженост относно недостатъчната подкрепа за отбраната на Тайван.

Тръмп може да вземе пример от Байдън за Тайван, но иска да действа както с Украйна

Най-бързият начин да се укрепи военната мощ на Тайван е чрез директна доставка на американско оръжие - процес, част от президентските правомощия за изтегляне на оръжия (PDA). Администрацията на Джо Байдън одобри три такива пакета за Тайпе по време на мандата си, заедно с още един кръг от дългосрочна военна помощ на обща стойност над 2 милиарда долара.

Тръмп не подкрепя изпращането на оръжия без заплащане от другата страна, както видяхме в случая с Украйна - там по така наречената инициатива PURL на НАТО европейските съюзници вече купуват оръжия от Америка, за да ги пратят на Киев: По нов механизъм: Белият дом одобри нов мащабен пакет военна помощ за Украйна.

Конгресът отпуска на администрацията 1 милиард долара годишно за изпращане на помощ за сигурност на Тайван. Това е сума, която се нулира в края на фискалната година през септември. Администрацията на Байдън одобри пакет от 571 милиона долара малко преди да напусне Белия дом. Тази на Тръмп е на мнение, че Тайван, с голямата си и просперираща икономика, трябва да закупува свои собствени оръжия, подобно на страните в Европа. Някои демократи в Конгреса също споделят това мнение.

Снимка: Getty Images

Разбирателство за продажба по оста Вашингтон-Тайпе

По време на среща между американски и тайвански представители на отбраната в Анкъридж (в щата Аляска) миналия месец страните са се споразумели за мащабен пакет от продажби на оръжие, казват четири източника пред The Washington Post. Тайван планира да плати за новата серия оръжия, като приеме допълнителен закон за разходите за отбрана, който в момента се обсъжда в законодателния орган на острова. Сумата за конкретния пакет може да достигне милиарди долари.

Пакетът ще се състои почти изцяло от дронове, ракети и сензори за наблюдение на крайбрежието, гласи информацията. И все пак - доставката на тези оръжия от ново поколение може да отнеме години. Тайпе вече чака оръжия на стойност милиарди долари, включително изтребители F-16 и противокорабни ракети Harpoon.

Тайван планира да изразходва 3,3% от БВП за отбрана през следващата година, като дори се стреми да увеличи тази цифра, защото Тръмп призовава за 10%. През август тайванският президент Лай Чинг-те заяви, че островът ще изразходва 5 на сто от БВП до 2030 г. - точно такъв е и новият ангажимент на страните от НАТО, пак по искане на Доналд Тръмп.

Противоречията на Тръмп спрямо Китай и Тайван

От години американското правителство призовава Тайван да закупи повече евтини оръжия, за да противодейства на огромното предимство на Китай по отношение на кораби, самолети и ракети. По време на първия мандат на Тръмп САЩ одобриха продажба на оръжия за Тайпе на стойност почти 20 милиарда долара, като по-голямата част от тях бяха за скъпи платформи като изтребители F-16 и танкове Abrams.

Снимка: Getty Images

Откакто се върна на поста си, Доналд Тръмп изпраща противоречиви сигнали към Китай и Тайван – от започването на внезапна търговска война с Пекин през април до обвиненията към Тайпе, че краде американската полупроводникова индустрия. Администрацията отмени срещите между висши американски и тайвански военни и разубеди Лай Чинг-те да не предприема планираното си пътуване до Ню Йорк и Далас през август.

Тръмп многократно е заявявал, че Китай няма да нападне Тайван по време на неговия мандат.

Тази седмица администрацията неофициално е предупредила Конгреса за потенциална продажба на оръжие за Тайван на стойност 500 милиона долара, твърди помощник в законодателния орган пред американското издание.

През последните седмици висши служители на Тръмп проведоха разговори с китайските си колеги, докато президентът се подготвя за потенциална среща на върха със Си Дзинпин през есента. Министърът на отбраната Пийт Хегсет, който разговаря този месец с китайския си колега адм. Донг Джун, "ясно заяви, че САЩ не търсят конфликт с Китай, нито преследват промяна на режима или задушаване на Китайската народна република“, гласи изявление на Пентагона.

