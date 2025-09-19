Войната в Украйна:

Опасения за търсенето доведоха до неочаквана промяна в цената на петрола

19 септември 2025, 10:01 часа 387 прочитания 0 коментара
Опасения за търсенето доведоха до неочаквана промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в азиатската търговия днес, след като притесненията за търсенето на горива в САЩ надделяха над очакванията, че първото за годината намаляване на лихвените проценти от Управлението за федералния резерв ще стимулира по-голямото потребление, предаде Ройтерс. Запасите от дестилати в САЩ са се увеличили с 4 млн. барела при очаквания за ръст от 1 млн. барела, което засили опасенията за търсенето в най-големия потребител на петрол в света.

Цените

Фючърсите на суровия петрол "Брент" поевтиняха с 15 цента, или 0,2 на сто, до 67,29 долара за барел тази сутрин българско време.

Още: Цената на петрола с рязка промяна заради САЩ

Цената на американския лек суров петрол се понижи с 23 цента, или 0,4 на сто, до 63,34 долара за барел.

И двата бенчмарка обаче, са на път да приключат седмицата с повишение на цените си за втора поредна седмица.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В сряда Фед намали основния си лихвен процент с четвърт процентен пункт и посочи, че са възможни нови съкращения заради признаци на слабост на пазара на труда. По-ниските разходи по заемите обикновено стимулират търсенето на петрол и повишават цените.

Анализаторът от Phillip Nova Приянка Сачдева коментира, че пазарът се намира в ситуация на противоречиви сигнали. По думите ѝ от страна на търсенето всички основни енергийни агенции, включително Администрацията за енергийна информация на САЩ, са сигнализирали за отслабване, което ограничава очакванията за значителен ръст на цените в краткосрочен план.

Още: МАЕ излезе с изненадваща прогноза за световния пазар на петрол

От страна на предлагането планираното увеличение на производството от ОПЕК+ и признаците за свръхпредлагане в американските запаси натежават върху нагласите на инвеститорите.

Икономическите данни също подхранват тревогите. Новите молби за помощи при безработица сочат отслабване на пазара на труда, а строителството на еднофамилни жилища през август е спаднало до най-ниско ниво от две години и половина заради натрупване на непродадени нови домове.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Лихви петрол цена на петрола петролни запаси търсене на петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес