Решено е: Ще има треньорска рокада в ЦСКА

Ръководството на ЦСКА е решило да се раздели с настоящия си старши треньор Душан Керкез. Информацията съобщават колегите от dsport, според които целият щаб на специалиста също ще напусне Борисовата градина. Очаква се новият наставник на втория тим на "червените" Валентин Илиев временно да поеме първия отбор за предстоящия двубой с Ботев Враца. Именно сегашният предводител на "зелените лъвове" Христо Янев пък е фаворит №1 за поста на старши треньор на ЦСКА.

Валентин Илиев временно поема ЦСКА

Столичният гранд започна историческо слабо сезона. След осем изиграни мача има едва седем точки. Черешката на тортата бе загубата от Арда в Стара Загора. След нея Керкез даде любопитно интервю, в което намекна, че е послушал чужди мнения и е сгрешил. Минути по-късно спортният директор Бойко Величков призова бившия наставник на Ботев Пловдив да подаде оставка.

Вече са били обсъдени няколко варианта за треньорския пост в ЦСКА. Валентин Илиев преди дни бе представен като нов треньор на дубъла, но сега най-вероятно ще се наложи да поеме тима временно. Христо Янев е основен вариант, но при него ситуацията е специфична. Той води имено врачани, с които ЦСКА играе в понеделник, и ще бъде странна ситуация да премине при предстоящия съперник в часовете преди сблъсъка. Янев е гласен за треньор след мача с Ботев Враца и може да дебютира при визитата на Локо Сф. Александър Тунчев и още един специалист, чието име се пази в тайна, също са коментирани, предават колегите от "Тема Спорт".

