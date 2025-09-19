Шестима задържани за наркотици в Бургас

Петима мъже и една жена са задържани при съвместна специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в бургаския квартал "Победа". Акцията е проведена от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас, сектор "Специални тактически действия" и Първо Районно управление – Бургас. В рамките на операцията са претърсени няколко частни имота на улиците "Опълченска“ и "Владислав". При проверка на адрес на ул. "Опълченска", обитаван от 43-годишен криминално проявен мъж, служителите на реда са открили и иззели около 10 грама кристалообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на метамфетамин.

Намерени са също електронна везна, множество найлонови пликчета, използвани за разфасоване на дози, както и голяма сума пари – около 28 000 лева в банкноти с различна номинална стойност.

Цяло семейство за втори път попада в ареста

Задържани са собственикът на жилището, съпругата му и двамата им синове. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията припомнят, че същото семейство е било задържано и през май тази година, когато от тях са иззети близо 100 грама метамфетамин и значителна парична сума.

В хода на акцията са проверени и още два имота в квартала, обитавани от двама братя, също криминално проявени. В дома на единия от тях, 24-годишен мъж, разположен на ул. "Владислав",

са намерени суха тревна маса (марихуана), електронна везна и найлонови пликчета (т.нар. джъмпери). На място са арестувани обитателят на жилището и неговият 26-годишен брат.

Работата по цялостното документиране на престъпната дейност на задържаните лица продължава.

