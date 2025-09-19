В кои днешни държави се е намирала Прусия?

Историята на Прусия започва през 1217 г., когато полският крал Конрад I кани Тевтонския орден да защити земите му. Пристигналите кръстоносци основават град Кьонигсберг и други крепости по крайбрежието. Територията, на която се заселват, в бъдеще става Прусия. През 1410 г. част от територията на Ордена, т. нар. Вармия, или Ермландска епископия, която е част от земите му на основание автономия, е прехвърлена на полския крал. Местният епископ признава нейния сюзеренитет. През 1454 г. Тевтонският орден губи войната с Полша и е принуден да се откаже от западната част на земите си по силата на мирен договор. Тези земи стават известни като Кралска Прусия и получават значителна автономия в рамките на Полша. През 1466 г. Вармия е присъединена към Кралска Прусия. През 1525 г. Великият магистър на Тевтонския орден, Албрехт от Бранденбург, става светски владетел. Той също така приема лутеранството и се жени.

Маркграфство Бранденбург и обединението му с херцогство Прусия

Историята на Прусия е неразривно свързана с маркграфство Бранденбург. Една от най-влиятелните държави в Свещената Римска империя е създадена през 936 г., за да защити херцогство Саксония от нападенията на венедите. Първоначално то е наречено Северна марка, а по-късно Бранденбург по името на столицата му. За разлика от колонизацията на езическите пруси от Тевтонския орден с огън и меч, асимилацията на венедите от германците е била като цяло мирна. Още през 13 век главите на Княжество Бранденбург са сред седемте курфюрсти, които са избирали императора.

През юни 1656 г., благодарение на Шведско-полската война, курфюрстът на Бранденбург и херцог на Прусия Фридрих Вилхелм I получава суверенитет над Прусия от Швеция. А на следващата година получава същото и от Полша. След това синът му Фридрих получава титлата „крал в Прусия“ от императора, тъй като другите му владения, включително маркграфството Бранденбург, номинално са под управлението на династията Хабсбург. Коронацията се провежда в Кьонигсберг, столицата на херцогство Прусия, а управлението се осъществява от Берлин, столицата на Бранденбург.

И от приблизително това време, отговаряйки на въпроса: „Коя държава е Прусия?“, може да се отговори, че това име означава не само бившите земи на Тевтонския орден, но и всички територии, принадлежащи на краля, които започват неофициално да се наричат ​​държава Прусия.

През 1772 г. трите империи – Австрия, Русия и Хабсбургската монархия, решават да разделят Полша. Фридрих II Велики получава Кралска Прусия и Вармия. От Кралска Прусия, с изключение на градовете Торсун и Данциг, през 1773 г. е образувана провинцията Западна Прусия, а по-късно към нея е добавен и окръг Нец. Също през 1773 г. е ликвидирано Княжество Вармия и е добавено към Херцогство Прусия под името Източна Прусия. В резултат на това Хохенцолерните успяват да обединят земите на бившия Тевтонски орден, но без някои области на запад и Кралска Прусия.

Фридрих Вилхелм II продължава разделянето на Полско-литовската държава. При него през 1793 г. в Прусия са включени следните територии: Данциг (Гданск), Торн, Велика Полша, Куявия и Мазовия. През 1795 г. кралят получава земи на запад от реките Пилица и Висла, както и Буг и Неман. Тези територии, заедно с град Варшава, са наречени Южна Прусия. А земите на Мазовия и Поддяшие стават известни като Нова Източна Прусия. През 1806 г. Свещената Римска империя е премахната от Наполеон I. От тази година нататък главата на Прусия има само една титла: крал.

Прусия през 19 век. Образуване на Германската империя

През 19 век Кралство Прусия продължава да расте. През 1848 г. то анексира княжествата Хохенцолерн-Зигмаринген и Хохенцолерн-Хехинген. По време на Втората война с Дания през 1864 г., под ръководството на пруския министър-председател Ото фон Бисмарк, херцогствата Шлезвиг и Холщайн са включени в кралството.

