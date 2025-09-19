Пеевски заяви, че крепи правителство и че е готов, но няма да има избори (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заяви, че крепи правителството, че е готов на избори, но такива няма да има. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го критикува, че може би е ранният Борисов, както и че е прекалено самонадеян и че правителството е на България, а не на ГЕРБ, Пеевски, ИТН и на БСП. Борисов беше подразнен от вчерашната изява на Пеевски, че той е гарант за държавата.

Днес Пеевски повтори, че гарант за държавата ще бъде той. "Това правителство ще работи. Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен заради хората. Виждате резултатите на моята партия, никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има", бяха точните думи на Пеевски.

Призив към Борисов

Той призова лидера на ГЕРБ да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ да се приключи темата с водата.

"Очаквам да се отчетат с ясен график, защото хората нямат вода. Аз имам дълг към хората да свърша работа за тях", каза Пеевски.

На въпрос какво значи държава с главно "Д", Пеевски отговори, че ще го видим на практика и че вече се случва. "Всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставяат хората. "ДПС - Ново начало" е единствената партия, която е сред хората", добави още Пеевски. ОЩЕ:Борисов критикува Пеевски: Това е ранният Борисов (ВИДЕО)