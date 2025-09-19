"Оперативката на тримата премиери не е минала добре": Мирчев нарече кабинета "Голямо Д" (ВИДЕО)

"Сутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин. Знаете, България има трима премиери. Един номинален, един, на който много му се иска и един, на който е истинският премиер", каза един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с критиките между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и по адрес на премиера Росен Желязков. "Първо излезе премиер номер 2 и недоволен от премиер номер 3, но едновременно изрази недоволство от премиер номер 1", каза Мирчев за изказването на Бойко Борисов. ОЩЕ: Борисов критикува Пеевски: Това е ранният Борисов (ВИДЕО)

Мирчев продължи, като заяви, че след това е излязъл премиер номер 3, като той визира Делян Пеевски. "След това излезе премиер номер 3, той каза, че е недоволен от премиер номер 2 и от премиер номер 1", коментира още Мирчев.

ДБ питат какво е искал Пеевски от министрите

Лидерът на "Да, България" обърна внимание, че Пеевски е дал ясно да се разбере, че се обажда на всеки един от министрите с ясна комуникация с тях.

"Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите ,възлага им задачи, има изисквания към тях. В тази връзка ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета "Голямо Д" и очакваме да получим отговори колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те. Считаме, че българското общество трябва да е наясно за всичко, което се случва", добави Мирчев.

ИТН са излишни

От своя страна другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание, че след вчерашното гласуване, е станало ясно, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета.

"Това може би изнервя допълнително някои хора, като Орлин Алексиев. Борисов днес каза, че всяка една от партиите може да си тръгне и да свали кабинета, а не само Пеевски. За ИТН това математически не е вярно. За останалите просто Пеевски не им разрешава", смята още Божанов. ОЩЕ: Борисов няма да гласува по вота на недоверие, щял да облече тениска с лика на Коцев (ВИДЕО)