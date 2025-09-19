Войната в Украйна:

Случаите на COVID-19 растат, засега без натиск върху болниците

19 септември 2025, 10:05 часа 325 прочитания 0 коментара
Случаите на COVID-19 растат, засега без натиск върху болниците

"Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно - няма наплив към лечебните заведения", каза епидемиологът доц. Християна Бацелова по повод актуалната здравна обстановка в страната в средата на септември. Тя подчерта, че макар случаите на COVID-19 да се увеличават в края на лятото, ситуацията не е тревожна. Експертът допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.

По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване. „Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.

Лекарска помощ е задължителна за пациенти с хронични заболявания или на имуносупресивна терапия; бременни жени, при които COVID-19 може да протече по-тежко; всеки, който не се чувства добре, дори да няма рискови фактори.

Още: Особено опасно за жените: Учени откриха ужасна последица от Covid-19

Снимка: iStock

Западно-нилска треска

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция.

Още: Епидемиолог: Грипът няма да ни подмине

„В България към момента има само един регистриран случай за годината, при 11 за същия период през 2024 г.“, уточни тя в ефира на NOVA NEWS, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тежките случаи обикновено се диагностицират при енцефалит с неясен произход. Симптомите са грипоподобни и започват рязко, което според специалистката трябва да насочи лекарите към изследване за това заболяване, особено в летния и ранноесенния сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
коронавирус COVID 19 Ковид христиана бацелова
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес