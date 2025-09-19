Случаите на COVID-19 растат, засега без натиск върху болниците

"Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно - няма наплив към лечебните заведения", каза епидемиологът доц. Християна Бацелова по повод актуалната здравна обстановка в страната в средата на септември. Тя подчерта, че макар случаите на COVID-19 да се увеличават в края на лятото, ситуацията не е тревожна. Експертът допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.

По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване. „Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.

Лекарска помощ е задължителна за пациенти с хронични заболявания или на имуносупресивна терапия; бременни жени, при които COVID-19 може да протече по-тежко; всеки, който не се чувства добре, дори да няма рискови фактори.

Снимка: iStock

Западно-нилска треска

Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция.

„В България към момента има само един регистриран случай за годината, при 11 за същия период през 2024 г.“, уточни тя в ефира на NOVA NEWS, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тежките случаи обикновено се диагностицират при енцефалит с неясен произход. Симптомите са грипоподобни и започват рязко, което според специалистката трябва да насочи лекарите към изследване за това заболяване, особено в летния и ранноесенния сезон.