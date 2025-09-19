Каква е разликата между извара и котидж сирене?

През последните години в България все по-често могат да бъдат видени различни разновидности на котидж сирене, скир, извара и какво ли още не. Бумът на тези храни се дължи най-вече на хранителните им стойности, които са особено подходящи за отслабване и по време на тренировки. Мнозина обаче си задават въпроса - каква е разликата между извара и котидж и има ли изобщо такава?

Какво представлява изварата?

Това е традиционен млечен продукт, произхождащ от България и други страни от Източна Европа. Тя се получава чрез процес, при който кисело или прясно мляко се загрява и след това се изцежда водата, оставяйки мека, влажна суроватка. Изварата е богат източник на протеини и има по-суха текстура.

А какво е котидж сирене?

Това е американски продукт, който е популярен по целия свят. Производството му включва отделяне на суроватката от суровото мляко чрез добавяне на ензими или киселини, последвано от изцеждане. Котидж сиренето е на по-големи, влажни, зърнести парчета.

Има ли разлика в хранителния състав?

Изварата обикновено съдържа по-високо количество протеини и по-малко мазнини (в зависимост от вида). Тя е нискокалорична и богата на калций, калий и витамин B12.

Котидж сиренето също е богато на протеини, но съдържанието на мазнини варира в зависимост от вида (пълномаслено или нискомаслено). Този продукт е значителен източник на белтъчини и калций.

И двата продукта могат да се използват както сурови, така и сготвени, но сякаш сме свикнали повече изварата да я консумираме след термична обработка - за за сладки и солени ястия, като пълнежи за баници, палачинки, торти, кремове и салати.

От друга страна котидж сиренето основно се добавя към салати, сандвичи или като свежа закуска. Може да бъде използван и за десерти или като добавка към печени ястия.

Въпреки че и двата продукта са добри източници на протеини и калций, основните разлики се намират в тяхната текстура, произход и начин на производство. Изварата е по-сух, традиционен български продукт, докато котидж сиренето е влажно, зърнесто и характерно за западната кухня.

Вкусна идея: Здравословна баница с извара

Необходими продукти:

200 гр извара

2 яйца

1 чаена лъжичка сода бикарбонат

100 г кисело мляко

1 пакет масло или олио

1 пакет кори за баница

Начин на приготвяне:

В купа разбийте яйцата с изварата и киселото мляко.

Добавете содата и разбъркайте добре.

Намаслете тавата и поставете една кора.

Намажете с част от сместа и повторете реденето с още кори.

Завършете с последен слой кори и разпределете останалата смес, ако има такава.