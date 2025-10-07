Каква е разликата между лютеница, айвар, кьополу и пинджур

Още в началото на септември много домакини запретват ръкави, за да приготвят зимнина - сладка, компоти, кисели краставички, туршии, печени чушки и лютеница. Разбира се, лютеницата е традиционна за българската кухня, но напоследък все по-често виждаме айвар, а и други разядки от подобен тип. Каква обаче е разликата между тях?

Айвар

Айварът традиционно е сръбски специалитет, който се приготвя от червени чушки. Думата идва от турското "хайвар/ хайвер", с която се наричат грубо смлени пасти от зеленчуци и варива. В някои рецепти за айвар се използват и печени патладжани, но разликата идва оттам, че не се използват червени домати или доматено пюре. Освен това, самата консистенция е по-гъста от познатата ти едросмляна лютеница. Айварът е популярен и в Македония.

Лютеница

Лютеницата се приготвя от смлени, обикновено печени червени чушки, домати, кромид лук, понякога патладжан, моркови, подправки и олио. При приготвянето ѝ не се прави марината, но всяко семейство си има запазена фамилна рецепта, която се предава през поколенията. В България сме свикнали да я хапваме намазана на филия хляб и поръсена с натрошено сирене, или като гарнитура към скара, картофи, ориз или тестени изделия.

Кьопоолу

Кьопоолу е друг вид разядка от смлени или счукани печени патладжани и чесън. Съществуват и доста варианти, в които към патладжаните се добавят чушки и домати.

Пинджур

Това е четвъртата зеленчукова разядка, популярна на Балканите. Македонците се гордеят, че е “тяхно производство”, но истината е, че се среща и в Хърватия, и в Албания. Някои езиковеди намират общ корен за думите пинджур и айвар, други смятат, че "пинджур" на персийски или арабски е означавало "сготвен/ разбъркан".

Може да се каже, че пинджурът е по-богато овкусен от познатите ни лютеница и айвар, а в рецептата му има и лук, и чесън. Иначе традиционно се приготвя от домати, като към тях се слага горе-долу равно количество чушки. Интересното е, че не винаги се консервира в буркани, дори напротив - доста често се хапва пресен и доста прилича на нашата “лятна манджа”.

