Какво не трябва да почиствате с кислородна вода?

Кислородната вода, позната още като водороден пероксид, е едно от онези универсални средства, които хората използват за какво ли не. Тя се намира почти във всяка домашна аптечка, защото се прилага при порязвания и рани. С времето обаче започва да се използва и като почистващ агент за различни повърхности, тъкани и дори храни.

Въпреки широката си употреба, тя не е безвредна и не е подходяща за всяка ситуация.

Защо кислородната вода е толкова популярна?

Причината за широкото ѝ приложение е проста – тя е достъпна, евтина и действа бързо. При контакт с органична материя, пероксидът се разпада и отделя кислород, което създава ефекта на мехурчета. Това действие убива част от бактериите и премахва замърсяванията.

Точно този „кипящ“ ефект я прави да изглежда особено ефикасна. Но зад привидната ѝ безопасност се крият рискове, особено ако се използва неправилно или върху неподходящи предмети и повърхности.

Чувствителни тъкани и дрехи

Една от най-честите грешки е опитът да се премахнат петна от дрехи с кислородна вода. Вярно е, че тя може да изсветли определени замърсявания, но заедно с това може да избели тъканта. При цветни дрехи често оставя бледи петна, които вече не могат да се възстановят.

Особено опасно е при деликатни материи като коприна, лен или вълна. Дори и малко количество може да повреди влакната и да съкрати живота на дрехата.

Дървени повърхности

Кислородната вода не е подходяща за почистване на дърво, особено ако повърхността е лакирана или обработена с байц. Тя може да премахне защитния слой и да остави грозни петна.

При необработено дърво пероксидът може да проникне дълбоко и да промени цвета на материала. В крайна сметка опитът за „дезинфекция“ може да доведе до непоправими щети по мебелите или подовете.

Метали и корозия

Много хора смятат, че кислородната вода е безвредна за метал, но това е мит. При контакт с определени метали, особено желязо и мед, тя може да ускори процеса на корозия. Затова не бива да се използва върху ножове, инструменти или метални части от домакинството. В дългосрочен план това може да съкрати живота на предметите и да ги направи неизползваеми.

Електроника и екрани

В никакъв случай не трябва да почиствате телефон, компютър, телевизор или друг електронен уред с кислородна вода. Тя може да проникне в малки отвори, да увреди вътрешните компоненти и да предизвика окисляване.

Също така повърхностите на екраните са чувствителни и пероксидът може да ги замъгли или повреди защитното покритие. За електроника винаги е по-добре да се използват специализирани почистващи препарати.

Храни и плодове

Съществуват хора, които мият плодове и зеленчуци с кислородна вода, вярвайки, че така премахват бактерии. В действителност това е опасно, защото ако не се изплакне напълно, пероксидът може да остави следи, които не са безопасни за поглъщане.

Освен това той може да промени вкуса и текстурата на храната. За миене на плодове е достатъчно чиста вода или специални разтвори за дезинфекция на храни.

Кожа и коса

Може би най-опасната заблуда е използването на кислородна вода върху кожата за почистване на акне или за избелване на петна. Вярно е, че пероксидът убива част от бактериите, но в същото време дразни кожата, изсушава я и може да доведе до възпаления.

При косата също е рисков – използва се в продукти за изрусяване, но в контролирани концентрации. Нанасянето на чиста кислородна вода у дома може да причини изгаряния или силно увреждане на косъма.

Домашни любимци

Някои стопани вярват, че могат да почистят рани на своите домашни любимци с кислородна вода.

Вместо да помогне, пероксидът може да предизвика болка, раздразнение и дори забавяне на заздравяването. За домашни любимци винаги е по-добре да се използват ветеринарни дезинфектанти, препоръчани от специалист.

Лещи и очи

Изключително опасно е използването на кислородна вода за почистване на контактни лещи. Дори минимално количество, останало върху тях, може да предизвика силно парене, болка и увреждане на роговицата.

Очите са особено чувствителни и дори разредена форма на пероксид е опасна. Затова винаги трябва да се използват специални почистващи разтвори, които са създадени за контактни лещи.

Бижута и камъни

Кислородната вода може да увреди деликатни материали като перли, кехлибар или сребро. Тя може да промени цвета, да замати повърхността или да предизвика химическа реакция.