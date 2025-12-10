Магазин №100: Историята на Мария и Владимир от Овощник

Да оставиш сигурна работа и да се впуснеш в собствен бизнес, поемайки всички рискове, не е лесно решение. За Мария и Владимир Василеви от село Овощник то идва с ясна цел - да изградят нещо свое и да оставят следа и възможности за децата си. Мария и Владимир днес са собственици на "Моят Магазин" №100 - символично число, което за тях се превръща в ново начало. Вървят заедно като екип и това е най-голямата им сила - подкрепят се в трудностите и празнуват заедно успехите.

"Искахме да оставим нещо след себе си"

"Преди да купим тази голяма сграда и да развием собствен бизнес работихме в завод. Решихме, че е време за промяна - да оставим нещо за децата и да започнем ново начало", споделя Владимир.

В началото обаче не всичко е било лесно. "В един момент се чудехме дали да продължим и как, усещахме пропуските си. Знаехме, че правим грешки. И тогава, в точния момент, се появиха 'Моят Магазин' и МЕТРО", разказват те.

Съпругата му Мария допълва, че е научила за "Моят Магазин" от социалните мрежи. "Видях видео с колеги, които разказваха как са решили да станат франчайз и вътрешно усетих, че това ще помогне на нашия бизнес", споделя тя.

Късметът да бъдат №100

Съвсем спонтанно Мария и Владимир стават част от мрежата. "След като отговорихме, че желаем да се присъединим, само два дни по-късно ни се обадиха от МЕТРО. Казаха ни, че сме големи късметлии - оказа се, че сме стотният магазин в България", разказва Мария. За тях това е било вълнуващ момент - символично начало, което им дава допълнителна мотивация.

Много тънкости и мисъл за всичко

Ежедневието им е изпълнено с грижа за магазина. "Който стане по-рано, отива първи. Приемаме стоки, доставчици, въвеждаме в компютъра, подреждаме. Всеки има своите задачи и отговорности", обяснява Владимир. "В този бизнес има много тънкости - за да си успешен, трябва да мислиш за всичко", добавя Мария.

Техният ден започва по различно време, но винаги завършва заедно - с усещането, че споделеният труд прави задачите по-леки и успеха по-сладък. Двамата признават, че като нови все още се учат. "Но сме заедно и рамо до рамо продължаваме", казват те.

"Моят Магазин": подкрепа и перспектива

За Мария и Владимир предимствата на франчайз програмата са ясни. "Помага в рекламата, в социалните мрежи, с брошурите. Дава ни ниски цени и условия, които малък бизнес сам трудно би постигнал", казва Мария. "Най-важното за един магазин е да има реклама, стоката да е прясна, правилно подредена, рафтовете да са пълни и клиентите да са доволни", допълва Владимир.

Те виждат в програмата начин да растат и да се развиват. "Ставаш по-отговорен, учиш се, израстваш", признава Мария. А Владимир обобщава: "Съветвам всеки, който обмисля подобна стъпка, да го направи. Няма да съжалява".

Програмата: 200 обекта и достъп до 10 000 артикула

Днес 200 обекта в повече от 100 населени места вече работят по франчайз програмата "Моят Магазин" на МЕТРО България. Това е доказан във времето бизнес модел, който подкрепя независимите български предприемачи и им предоставя ключови конкурентни предимства - достъп до над 10 000 подбрани артикула, атрактивни търговски условия и силна рекламна подкрепа.

Да бъдеш част от "Моят Магазин" означава да не си сам в усилията си. Всеки предприемач получава сигурност и перспектива - да развива бизнеса си заедно с национална мрежа, която расте и печели доверието на хиляди клиенти всеки ден.

За Мария и Владимир това е сбъдната мечта, но и доказателство, че когато семейството върви в една посока, всяко препятствие се превръща във възможност.

Ако и вие сте собственик на магазин, открийте защо „Моят Магазин“ е правилният избор за вашия бизнес – вижте повече ТУК.